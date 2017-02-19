Пехотинец армии США: Русские были мужиками, и гордились этим, а в ваших рядах куча трансвеститов



Я знаю, что мы с вами не знакомы. Я знаю, что вы даже и не думаете обо мне, а если и вспоминаете, то вероятно думаете что-то плохое.



Я - "мужлан", "шовинист" и "сторонник патриархата" с точки зрения феминисток. Я - "империалист" и "часть репрессивного аппарата государства" для укуренных волосатых хиппи. Я - "угнетатель" для профессиональных борцов за права всяких меньшинств. Для 20-летних всезнаек из колледжей я - идиот который пошел в армию потому что "не был достаточно умен" чтобы пойти получить степень бакалавра в какой-нибудь гуманитарной фигне... и почему-то они меня за это тоже ненавидят. Я тот парень в форме и с винтовкой, который подписал контракт за полторы минимальных зарплаты, чтобы вы, марксистские придурки*, могли в безопасности жаловаться на меня и на то как я эту безопасность обеспечиваю. Так вот, у меня есть небольшое сообщение для вас.



Я вижу вас там, в Портленде ... В Чикаго ... В Сан-Франциско ... Сидящих на гребанных лекциях про гендерную идентичность в каком нибудь гуманитарном ВУЗе... Получающих все что вы хотите с помощью истерик и нытья, потому что это всегда работало с тех пор как мамочки сгрузили вас [таким же либеральным придуркам] в детсаде 20 лет назад. В данный момент, вы супер-разозлены результатами президентских выборов, где выиграл не тот парень (и вообще парень, что вам очень обидно).



Я пишу все это не для того чтобы провести ликбез о политике, или объяснить вам как работает система выборщиков, или продемонстрировать, что вы ведете себя как лицемерные презервативы*. Нет, у меня есть гораздо более простой манифест.



Видите ли, я читаю что вы пишете в Twitter, Facebook и в разных ваших интернет-тусовках. Я вижу в новостях, как вы ломаете витрины, поджигаете авто и нападаете на тех, кто не согласен с вашими идеями. Я вижу как вы там, в толпе толстых феминисток и вопящих расистские слоганы черных, бросаете камни и бутылки в полицейских, пытающихся навести порядок на улицах наших городов. Я узнаю вашу риторику. Я знаю, что вся эта риторика ["угнетенных, ущемленных и обиженных"] уходит корнями к марксистским активистам и «интеллектуалам», которые подтолкнули американских левых [за черту здравого смысла]. Я знаю что вы считаете ваши «прогрессивные» мантры непогрешимым ответом свыше на любой вопрос, и эта вера позволяет вам оправдывать свои тоталитарные политические взгляды и лицемерную односторонность в вопросах допустимости насилия. Вы пропагандируете ненависть к половине населения страны за то что они якобы кого-то недостаточно любят. [Вы деретесь] плакатами с надписями "Любовь сильнее ненависти!"



Но я также знаю, что вы трусы.



Я знаю это, потому что вы продолжаете кричать, и постить в блогах, и протестовать, и даже прибегать к насилию ... но вы так и не начали то "восстание", про которое вы постоянно трыньдите. Если вы действительно верите, что ваше дело правое и что большинство поддерживает вас, и что правительство Соединенных Штатов должно быть свергнуто, чтобы освободить место для вашей прогрессивистской социальной утопии, солнечного света и прочей фигни - тогда берите стволы и начинайте революцию, как все коммунистические радикалы и делали раньше в других странах.



Видите ли, я состою в организации, которая провела большую часть прошлого века, готовясь к воевать с чужеземными коммунистами - и я очень даже уважаю тех Иванов, которые были готовы в любой момент взять свой калашников и выпрыгнуть с парашютом [где-нибудь над Калифорнией]. Это требует определенного мужества, знаете ли.



Вы не похожи на них. На самом деле, вы их полная противоположность.



Иваны были в форме. Вы - сторонники «жиропозитива», которые устраивают бойкоты авиакомпаний когда их сиденья слишком малы для ваших задниц, отрощенных на 9000 калорий в день.



Иваны были мужиками, и гордились этим. В ваших рядах куча трансвеститов, и [психованных] женщин с зелеными волосами.



Иваны работали, копали уголь в шахтах и охотились на волков за Уралом. Вы истерически требуете "социализма" потому что вы неожиданно узнали что вы не сможете найти работы с "достойной "зарплатой (от десяти штук в месяц, в возрасте 24 лет, со степенью в истории искусства полученной в кредит). Вы ни одного дня в своей жизни не работали руками.



Иваны были ветеранами Сталинграда, Афганистана, и десятков войн по всему шарику. Вы не играете в "Call of Duty", потому что он слишком жестокий и сексистский.



Иваны умели метко стрелять. Те из ваших "активистов", кто имеет хоть какой-нибудь огнестрел, обычно выбрасывает его без выстрела, пытаясь добежать до гетто после ограбления ближайшей заправки.



Иваны крошили джихадистов тысячами. Вы стараетесь понять и простить исламистов, и приглашаете их как можно больше переезжать в нашу страну.



У всех вас есть свои причины ненавидеть Америку, и даже неважно согласен ли я с ними. Я принял присягу, также как это делали все мои братья и сестры в погонах - защищать страну [и ее идеалы] от всех врагов, по обе стороны границы. Я всегда буду защищать ваше право на свободу слова и выражения гражданской позиции посредством законного протеста, вне зависимости от того согласен я с вами или нет. Тем не менее, вы кажется вообразили что революция и вооруженное насилие допустимы - а это уже сделает вас врагом Соединенных Штатов Америки, которые я поклялся защищать. Попробуйте это, и я покажу вам что такое война.



Вы только говорите и говорите - о восстании, сепаратизме, новой гражданской войне, о том что приход к власти "расиста / сексиста / гомофоба / республиканца / нациста / ксенофоба / диктатора / исламофоба / сверхбогатого эксплуататора" Дональда Трампа - это превосходный катализатор для того чтобы "вместе подняться и разрушить систему" (под чем вы подразумеваете - уничтожить американский образ жизни).



Давайте уже, прекращайте кудахтать и решайтесь - да или нет.

Мы ждем.

Железный Майк



Комментарий доктора медицинских наук Редько Александра Алексеевича:



Парадокс в том, что пехотинец прав во всем, кроме одного - он своих хипстеров, феминисток и трансвеститов приравнивает к марксистам и социалистам. Это довольно опасная шизофрения (раздвоение личности) поскольку именно в его руках сегодня находится оружие.



Сегодняшнего Ивана он считает мужиком, что безусловно верно, но не видит в нем воспитания и наследия социалистического государственного устройства. А ведь именно с насильственным внедрением в нашу страну либерально-демократических ценностей, у нас появились всевозможные меньшинства, разлагающие наше общество и паразитирующие в его прежде здоровом организме наподобие остриц или аскарид.

Просто в его американской солдатской голове совместился старый образ врага-социалиста, с образом нового врага-гомосексуалиста (трансвестита, феминистки и пр.) и он, не долго думая, поставил между ними знак равенства.

Беда в том, что аддуктивное (девиантное) поведение, всячески поддерживаемое западной пропагандой, как раковая опухоль захватывает жизненно важные органы той социальной формации, которая проповедует вседозволенность, называя это "свободами" и "правами человека"; раскручивает т.н. толерантность, как фундамент демократии; разрушает гуманитарное образование и переписывает историю с целью разрушения истинных идеалов, подменяя их ложными.



При социализме нам этого было не нужно, поскольку цели и задачи общества были понятны для каждого и не вызывали противоречий и расслоений.



Сегодня и у нас стали появляться на улицах радужные знамена и в наших спортивных залах все чаще стали тренироваться люди, для которых хочется сделать отдельный, третий тип душевых. Не кажется ли вам, что само это желание, если его рассматривать серьезно, абсурдно? Может пора начинать лечение социопатологии радикально?



Понятно возмущение американского пехотинца шабашем, который начался в США с приходом мужика Трампа. Но совершенно непонятно чем ему не угодили социалисты. Может Обама, разрешивший служить в армии извращенцам является социалистом? Или что-то подобное было возможно в период, когда наше государство мы называли социалистическим отечеством?



Я намеренно заострил существующую проблему этими вопросами, чтобы подчеркнуть абсудность целей и задач, которые ставит и пытается решить сегодня либерально-демократическое общество, намеренно расслаивающее себя на меньшинства всякого рода, уничтожающее национально-историческую идентичность, передергивающее исторические реалии.



В заключение хочу обратить внимание, что настоящими мужиками иваны стали не в Афганистане или Чечне (Сегодня, кстати, исполнилось 28 лет со дня вывода наших войск из Афганистана).

Они ими были всегда.



Но если говорить о новейшей истории, то мужество и героизм советского солдата пока являются беспрецедентными.



Здесь, наш доблестный пехотинец, написавший весьма своевременную статью, оказался недообразованным. Вряд ли это его вина.



А я хочу поздравить всех наших защитников Отечества с их приближающимся праздником.

Уверен, что из уст представителя нашего геополитического противника прозвучали не дежурные комплименты в ваш адрес.



И это уже не только заслуга наших отцов и дедов.



Это показатель наших сегодняшних успехов и побед.



А главное, это внушает уверенность в том, что мы не упустили возможность вырастить наших сыновей и внуков настоящими мужчинами. То есть наше Отечество имеет будущее.



Будьте здоровы!

А.Редько

