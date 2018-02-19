Прежде чем уйти от мужа, Энистон позвонила Брэду Питту

Портал In Touch сообщает, что перед разводом со своим вторым мужем ДЖеннифер Энистон звонила своему бывшему супругу Брэду Питту, плакала и жаловалсь на Джастина, который три месяца наза уехал на Восточное побережье. Она поделилась с ним своими переживаниями, что "он больше никогда не вернётся". Тогда бывший муж подставил ей свою жилетку, как и она ему... полгода назад после развода с Джоли.

Более чем 12 лет назад Голливуд наблюдал за тем, как рушился брак одной из самых сексуальных звёздных пар Дженнифер Энистон и Брэда Питта из-за роковой красотки Анджелины Джоли, с которой Брэд познакомился во время съёмок фильма "Мистер и Миссис Смит".

С Дженнифер Брэд так и не завёл детей, отношения быстро угасли и сошли на нет — с его стороны. Новый брак с голливудской Ларой Крофт оказался полной противоположностью мирной гавани Энистон. Шестеро детей, нервные срывы супруги и бесконечные разборки разрушили их, казалось бы, идеальный союз полтора года назад.

Как писала пресса, в июле 2017-го Бред всё-таки вспомнил о той женщине, которой он когда-то разбил сердце. Он встретился с Энистон и извинился за своё поведение в 2005-м. Энистон простила Брэда и пожелала ему успехов в семье и работе.

И вот, чуть больше, чем через полгода, Дженни расстаётся со своим вторым мужем и плачется в жилетку бывшему супругу. Сразу после вести о разводе 49-летней Дженнифер с мужем Джастином Теру после двух лет брака "Твиттер" зафлудил догадками фанатов актрисы, что теперь бывшие супруги Брэд и Дженни снова будут вместе...



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







