Противостояние Китая и Америки в южных морях нарастает

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Противостояние Китая и Америки в южных морях нарастает

США приступили к патрулированию Южно-Китайского моря, несмотря на предупреждения со стороны Пекина. Авианосец "Карл Винсон" в сопровождении двух эсминцев зашел в акваторию и приступил к выполнению так называемых "рутинных операций".

Командир авианосной группы Джеймс Кирби заявил — США с нетерпением ждут шанса показать свои возможности в этом регионе. Такое решение в Вашингтоне приняли на фоне нарастания напряжения вокруг островов, которые оспаривают Токио и Пекин. Несколько дней назад Китай предостерег США от попыток оспорить границы и начал учения в Южно-Китайском море, напоминает телеканал "Россия 24".

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