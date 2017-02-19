Противостояние Китая и Америки в южных морях нарастает

США приступили к патрулированию Южно-Китайского моря, несмотря на предупреждения со стороны Пекина. Авианосец "Карл Винсон" в сопровождении двух эсминцев зашел в акваторию и приступил к выполнению так называемых "рутинных операций".

Командир авианосной группы Джеймс Кирби заявил — США с нетерпением ждут шанса показать свои возможности в этом регионе. Такое решение в Вашингтоне приняли на фоне нарастания напряжения вокруг островов, которые оспаривают Токио и Пекин. Несколько дней назад Китай предостерег США от попыток оспорить границы и начал учения в Южно-Китайском море, напоминает телеканал "Россия 24".