Рабская психология: В Запорожье убитого боевика «АТО» похоронили на коленях

Боевика «АТО» проводили в «последний путь» в Запорожье. Во время похоронной процессии бойца 37-го батальона ВСУ Леонида Сазонова местные жители разом преклонили колени.

Как сообщает местное издание «061.ua.», в последний путь 26-летнего ВСУшника провожали от его дома на улице Независимой Украины. Как стало известно, Леонид Сазонов был убит под Волновахой Донецкой области, несколько дней назад, 16 февраля.

Чтобы проститься с военным, во дворе собралось около ста людей, как родственников Сазонова, так и его однополчан.

Во время похоронной процессии, присутствующие со слезами на глазах разом встали на колени. После траурной церемонии гроб с телом Леонида отнесли на Осипенковское кладбище, где он и был похоронен.

Фото: 061.ua