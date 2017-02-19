Республики Донбасса выходят из Минских соглашений?

Власти Донецкой Народной Республики готовы пойти военным путем, чтобы освободить подконтрольные Киеву территории Донбасса в том случае, если решить задачу политическими методами не удастся. Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, освобождение территорий ДНР и ЛНР является коллективной задачей. При этом республики всегда выступали за то, чтобы разрешить ситуацию политическим путем. Однако если Киев этого не понимает, сказал Захарченко, «мы можем сделать это и военным».

Глава ДНР отметил, что речь идет, в первую очередь, о населении подконтрольных Украине территорий. «Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — сказал он.

Днём ранее, 16 февраля президент России Владимир Путин резко высказался о нацеленности Киева на силовое решение конфликта в Донбассе.

17 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклончиво заявил о том, что слова главы ДНР об «освобождении Донбасса» не соответствует «духу минских соглашений», но их можно понять, учитывая «тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения. «Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов», — сказал Песков.

Можно ли понять все эти заявления, как предупреждение Киеву, что в случае очередного обострения, подобного тому, что было под Авдеевкой, вооружённые силы ДНР и ЛНР перейдут в наступление, и останавливать их уже никто не будет?

— Заявление Захарченко вызвало у меня двоякое чувство, — говорит политолог, представитель ДНР в Ростовской области Эдуард Попов.

— С одной стороны, осторожный оптимизм, что Донбасс, в конце концов, будет готов выйти из бессмысленных уже минских соглашений и перейти к делу: то есть, освобождению тех территорий, на которых проходил референдум о независимости 11 мая 2014 года.

Резкий отпор, который был дан украинским карателям в конце января и в начале февраля во время боёв под Авдеевкой и Широкино, говорит о том, что республики готовы перейти к решительным боевым действиям. Уже по той силе огня, которая была обрушена на украинские позиции, ясно, что это не случайно. Киеву явно дают понять, что если ВСУ продолжат практику провокаций и обстрелов, то получат жёсткий ответ.

С другой стороны, заявлений подобных тому, что прозвучало 17 февраля в Луганске, было уже несколько, как со стороны самого Александра Захарченко, так и со стороны главы ЛНР Игоря Плотницкого. И они пока заканчивались ничем.

«СП»: — Вместе с тем, сами украинские силовики всё чаще говорят о том, что необходимо решить «проблему Донбасса» силовым путём.

— Надо понимать, что Украина сейчас переживает непростые времена. На 20-е февраля фактически анонсирована репетиция нового майдана. В украинских соцсетях многочисленные сторонники ультраправых призывают прийти на очередную годовщину «февральского переворота» с оружием. Не случайно, руководство украинского МВД не раз уже заявляло о необходимости закрытия соцсетей. В подконтрольной ВСУ части Донбасса возможны серьёзные столкновения между теми «ветеранами АТО», которые блокирует поставки угля на Украину, и украинскими правоохранителями. То есть на Украине разрастается число потенциальных горячих точек. Не исключаю, что уже в ближайшее время в «незалежной» вчерашние союзники по «Майдану» будут ненавидеть друг друга больше, чем «сепаратистов» из Донбасса. Раскол в украинском обществе пошёл вглубь, что может вылиться уже в гражданскую войну в Центральной и Западной Украине. Возможно, Захарченко пользуется моментом и хочет показать, что теперь со слабеющей киевской властью в ДНР будут говорить более жёстко.

«СП»: — То есть, исходя из революционной ситуации в Киеве, ДНР и ЛНР лучше пока не предпринимать резких движений, подождать ещё несколько месяцев?

— Если ВСУ сами не начнут решительного наступления, то — да. Надо пока придерживаться тактики активной обороны. Недавние бои под Авдеевкой показали превосходство вооружённых сил непризнанных республик. Это видно даже по потерям украинских солдат. Над официальными цифрами — 10 погибших — негодуют даже сами «свидомые». Поскольку воспринимают это как издевательство над своими погибшими военными, которых приходится хоронить «полулегально». Если посмотреть региональные украинские СМИ, в них очень много сообщений о поступлении большого числа раненных из зоны боёв, о том, что они нуждаются в помощи жителей, поскольку не хватает лекарств и самого необходимого. Много сообщений о похоронах солдат ВСУ, которых не встретишь в киевских СМИ. Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщал примерно о 250 украинских военных, погибших за четыре дня. Я думаю, что на самом деле их могло быть гораздо больше.

— Республики Донбасса имеют отмобилизованную армию, — говорит военный эксперт, заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварев. — И хотя численность их уступает численности ВСУ, по слаженности боевых действий, мотивации на победу они заметно превосходят противника.

Поэтому выход армий ДНР и ЛНР на бывшие административные границы Луганской и Донецкой областей может быть достигнут уже через несколько дней боёв.

«СП»: — То есть даже, скажем так, без поддержки извне две армии небольших непризнанных республик способны нанести решительное поражение украинской армии?

— Именно так. Хотел бы ещё добавить, что Россию регулярно обвиняют в том, что мы поставляем оружие в ДНР и ЛНР. При этом забывая, что на нынешней территории республик ещё с советских времён находились как заводы по производству боеприпасов, так и склады с военной техникой. Именно советская старая техника в основном стоит на вооружении в армиях республик. Это было хорошо видно, когда противоборствующие стороны в очередной раз отводили тяжёлое вооружение от линии соприкосновения.

— Лично мне давно уже стало понятно, что минские соглашения в Киеве не собирались выполнять, — говорит эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев. — Поэтому иного пути, как отбросить ВСУ от мирных городов Донбасса, просто нет, поскольку бесконечно гибнут люди. Да, возможно, в Киеве только и ждут, что ополченцы пойдут в наступление и тогда можно будет обвинить Россию в агрессии. Но, повторяю, иного выхода я всё равно не вижу. Хотя заявление Захарченко можно воспринимать и как последнее предупреждение о том, что пока не поздно, надо вернуться к минским соглашениям.

«СП»: — Способны ли республики Донбасса без помощи российской армии разгромить ВСУ?

— Если будет избрана правильная военная тактика, это вполне возможно, несмотря на численное превосходство ВСУ. Ополченцы, а теперь уже вооружённые силы ЛНР и ДНР не раз доказывали, что побеждают не числом, а умением.