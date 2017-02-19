Российские биатлонисты запели: на чемпионате мира в Австрии перепутали гимны РФ

19.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Организаторы церемонии награждения в Хохфильцене вместо современной композиции включили произведение Михаила Глинки.

После вручения золотых медалей нашей мужской эстафетной четвёрке, поставили старый российский гимн 1990-2000 годов. Он доиграл до конца. Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева, сообщает championat.com. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извинения. Пока организаторы искали современный гимн России, наши биатлонисты сами его спели.

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