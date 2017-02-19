Российские тракторы Versatile «взорвут» рынки РФ: «Ростсельмаш» увеличит сборку Versatile в 6 раз

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Российские тракторы Versatile «взорвут» рынки РФ: «Ростсельмаш» увеличит сборку Versatile в 6 раз
 
Данная марка тракторов принадлежит Российскому производителю сельхозтехники - компании Ростсельмаш.

Производство тяжелых тракторов семейства Versatile было резко перемещено из Канады в РФ благодаря экономическим санкциям и рывку валютных курсов.

Причем, известно, что «Ростсельмаш» собирается нарастить не менее чем в шесть раз производство данных стальных гигантов. 

Данное масштабное увеличение мощностей пройдет уже в текущем году на Ростовском комбайностроительном заводе ООО «КЗ «Ростсельмаш». Как сообщают на предприятии, локализация подобного производства составила уже почти 80%.
 

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