Россия фактически признала ДНР и ЛНР на государственном уровне. Мы стали ближе к России!

Думаю, теперь действительно стоит ожидать много интересного. И да – мы еще вспомним 2016 год как год застоя и спокойствия.

Всё было не зря. С нетерпением ожидаем продолжения.

Россия признала действительными паспорта и автомобильные номера, выданные властями ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как, возможно, заметил внимательный читатель, я не хитропланщик. Совсем. Я из тех, кто считает, что хитрый план заключался в имитации хитрого плана. Я до сих пор считаю, что до последнего времени у России не было внятного понимания, что она собирается делать с Донбассом.

Но теперь даже я думаю, что у России внятная позиция есть. Собственно, она озвучена.

Признание государственных документов ЛДНР – это фактически признание на государственном уровне.

Речь идет про паспорта, выданные республиками, но не только.

Цитирую текст документа.

«а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях;

б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет – на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов».

С автомобильными номерами, между нами говоря, самая большая проблема была. На машине с автономерами ЛДНР можно было выехать максимум в Ростов. В Москве уже останавливали.

С паспортами тоже было не все гладко. Можно было въехать в Россию по паспорту ЛНР (я как раз являюсь счастливым обладателем оного, чем и пользовалась). Можно было оформить по нему временную регистрацию. Можно было купить билет на поезд или самолет.

Но вот, например, когда мне понадобилось развестись с гражданином России, выяснилось, что ЗАГС не принимает документы ЛНР. Ответили следующее: «Луганская Народная Республика не является признанным государственным образованием, в связи с чем органы ЗАГС не могут осуществлять регистрацию актов гражданского состояния по соответствующему паспорту».

Жениться, видимо, по таким паспортам можно было тоже только на территории ЛДНР.

Теперь обладатели паспортов Луганской и Донецкой народных республик смогут оформлять брак, трудовой договор и прочие важные документы на территории России. Кстати, и жить в России по этим паспортам дольше 90 дней в течение полугода, тоже: закон про 90 дней не распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей.

…Вовремя.

Ну то есть, лучше бы, конечно, раньше. Лучше бы – сразу, как начали выдавать паспорта. Лучше бы Республики официально независимыми признали. Лучше бы. Много чего еще можно улучшать.

Но уже признание паспортов – большой шаг для человека (обладателя паспорта республики) и огромный шаг для человечества. Для той самой геополитики, которую мы уже проклинать привыкли, потому что слишком много жертв требовала эта геополитика.

И вот мы видим, куда геополитика повернулась. Думаю, теперь действительно стоит ожидать много интересного. И да – мы еще вспомним 2016 год как год застоя и спокойствия.

В реальности, несмотря на то, что речь в указе идет про граждан Украины, получивших документы, «выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов», в реальности Россия признала эти паспорта.

Да, разумеется, «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». Но мы все уже не маленькие и понимаем, что урегулируется на основании Минских соглашений ситуация примерно никогда.

И это победа! Без шуток – ПОБЕДА!