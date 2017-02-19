Сергей Лавров в Мюнхене: прекратите информационную войну против России

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, глава российской дипломатии Сергей Лавров процитировал обращение канцлера Российской империи Александра Горчакова к посланнику в США. Горчаков говорил тогда о необходимости примирять интересы двух государств, «ревностно и упорно работая в духе справедливости и умеренности».

Лавров отметил, что если бы все придерживались такого подхода, то Россия и США «смогли бы быстро преодолеть период постправды, отбросить навязываемые международному сообществу информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на ложь и вымыслы».

«Пусть это будет эпоха постфейка», — подчеркнул министр.

Отношения с США

Продолжая тему контактов двух стран, Лавров пояснил, что Россия хочет прагматичных и взаимоуважительных отношений с США.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность», — сказал министр.

Как отметил Лавров, потенциал двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона в политике, экономике, гуманитарной сфере огромен, однако ему ещё предстоит быть реализованным.

«Мы к этому открыты настолько, насколько готовы к этому США», — добавил глава МИД.

Кроме того, он напомнил, что «наши страны никогда не были в прямом конфликте, между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояний».

Минские договорённости

Глава МИД России заявил, что Москва, в свою очередь, не отменит санкции против ЕС, пока не будут выполнены минские договорённости.

Лавров: мы свои санкции с ЕС не снимем, пока минские договорённости не будут выполнены

«Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «минские договорённости должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции». Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договорённости не будут выполнены — это тоже надо понимать», — сказал Лавров.

По его словам, реальная картина и причины того, почему минские договорённости не выполняются, «прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне».

Контакты с НАТО

Не выполняют западные страны и ещё одну договорённость — данное после распада СССР обещание не расширять НАТО на восток. Говоря о Североатлантическом альянсе, Лавров подчеркнул необходимость возобновления военного сотрудничества НАТО и России, хотя, по его словам, альянс к такому шагу не готов.

«Главный мой ответ на ваш вопрос (и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО) заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество. Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готово, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности», — пояснил дипломат.

«Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряжённости в Европе», — сказал Лавров.

Министр также отметил, что напряжённость отношений между Россией и Западом противоестественна, и заверил, что Россия не ищет конфликтов, но всегда может защитить свои интересы.

«Мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию в подрыве мирового либерального порядка», — сказал глава российского МИД.

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Хакерские атаки

Министр также дал понять, что Москва не признаёт бездоказательных обвинений в причастности к хакерским атакам за рубежом. Никаких свидетельств вмешательства России путём хакерских атак в избирательные процессы в США, Франции и Германии нет, заявил он.

«Предъявите нам факты», — сказал Лавров.

Лавров об обвинениях России в кибератаках: предъявите нам факты

В своей речи глава МИД обратил внимание на отсутствие фактов, подтверждающих попытки взлома избирательных систем российскими хакерами.

«Почему-то когда нас в чём-то обвиняют, никаких фактов никто не требует. Ни одного факта я не видел ни относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты Демократической партии, ни относительно того, что мы якобы делали во Франции, Германии», — отметил министр.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия уже давно предлагала западным коллегам вплотную заняться вопросами кибербезопасности, однако серьёзных обсуждений так до сих пор и не было.

В связи с этим он считает положительным сигналом идею канцлера Германии Ангелы Меркель обсудить кибербезопасность в Совете Россия — НАТО. По мнению Лаврова, это предложение является знаком готовности вернуться к конкретной работе.

Приватное понимание

Уже после выступления, покидая конференцию, Сергей Лавров в кулуарах ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, рассказал о своих впечатлениях от общения с коллегами из других стран. При этом он пояснил, что западные партнёры «одержимы Украиной и кибершпионажем», однако в личных беседах высказывают понимание оценок Москвы по многим вопросам.

«Могу сказать, что многие, очень многие наши западные партнёры в приватных беседах высказывают понимание наших оценок», — заключил он.