Стало известно, когда появится опытный образец новейшей ЗРС С-500

Первый опытный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 будет готов к 2020 году, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Он отметил, что работа по этой системе идет по плану.

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет 600 километров. Она сможет обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет. По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.