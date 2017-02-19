Суперъяхта паразита Мельниченко, построенная на ворованные у россиян деньги, проходит Гибралтар

Гигантское парусное судно со стометровыми мачтами, построенное на верфях немецкого города Киль для российского миллиардера Андрея Мельниченко, проходит Гибралтарский пролив.

Длина суперъяхты 143 метра, ширина – 25 метров. Ориентировочная стоимость яхты – 400 миллионов евро. Британское издание Daily Mail на своей странице в Facebook ведет прямую трансляцию путешествия яхты.

Состояние Андрея Мельниченко оценивается в 10,1 миллиарда долларов. В 2016 году он занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 11-е в списке богатейших людей России. Мельниченко является акционером Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и Сибирской генерирующей компании (СГК).

Яхта Мельниченко, оцененная в 400 миллионов евро, входит в десятку самых дорогих яхт мира, уступая лишь судам главы ОАЭ шейха Халифа ибн Зайда Аль Нахайяна, российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, а также неизвестным владельцам яхт Streets of Monaco и History Supreme, которые оценены в 1,3 и 5 миллиардов долларов. При этом судно Мельниченко является единственным парусником из них.