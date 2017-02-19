Ультиматум фрау Меркель Петру Порошенко

«Меркель о Донбассе: Надо добиться долгосрочного прекращения огня». Да что вы говорите?! Вот без вас бы ни за что не догадались бы, что именно это нам сегодня и необходимо!!!

На самом деле сегодня фрау канцлерин имеет уникальный шанс добиться вожделенного соблюдения Минских договорённостей. Для этого достаточно выловить шатающегося по мюнхенским коридорам Порошенко, затолкать его в тайную комнату и засунуть его шоколадную голову туда, где обычно располагается задница.

Когда клиент дойдёт до нужной кондиции, привести его в чувство, отхлестав по опухшим щекам, и поставить ультиматум:

Если ты, алкаш барыжный, не прекратишь войну, то будут опубликованы документы о том, кто на самом деле расстрелял «небесную сотню», каковы реальные потери за три года войны, кто и как поддерживает карательные батальоны и их бурную нацистскую деятельность. Сколько ты, падла, вывел в офшоры и какова общая сумма налогов, уплаченная липецкой фабрикой России. И про Боинг малайзийский, и про Одессу, Мариуполь, Волноваху, Иловайск, Дебальцево — на всё-всё имеются папочки, где чёрным по белому указано, — кто, куда, чего и сколько. Мало?! Или достаточно?!! Думаю, этого хватит, чтобы тебя разорвали свои же прямо на взлётной полосе. Тем более, твои рейтинги и ситуация вполне к этому располагают…

Уверена, хватило бы у Меркель духа сделать Пете такое промывание, — обстрелы прекратились бы уже сегодня.

Но так как данные методы принуждения к миру сегодня европейцами не практикуются, то г-жа канцлер может и дальше сотрясать воздух громкими, но бессмысленными лозунгами, сокрушаясь в последствии, что её так никто и не услышал…

P.S.

«Россия должна выполнять Минские договоренности и способствовать деэскалации. Знайте: США будут продолжать привлекать Россию к ответственности, даже несмотря на то, что мы ищем новые возможности для сотрудничества», — вице-президент США Пенс на мюнхенской конференции по безопасности.

На самом деле, будь экономика Украины сегодня хотя бы на уровне Белоруссии — я бы ещё поняла все эти претензии из серии «это наша корова и мы её доим». Но так как территориальное образование, из-за которого весь этой непрекращающийся сыр-бор, не стоит даже коробки печенья, то напрашивается прискорбный вывод.

Как только новая администрация США поймёт, что при нажатии кнопки с надписью «Украина» Путину не делается даже щекотно, то её тут же выведут из эксплуатации. Причём, навсегда.

Но пока да, кастрюлеголовым есть чем гордиться. Петя вообще в экстазе. Столько внимания со всех сторон. Прямо как к стриптизёрше в финальной стадии мальчишника.

Главное, успеть побольше денег насшибать. А вот такое богатое и щедрое мероприятие, куда Украину ещё зовут, теперь не скоро случится…

И да, безусловно, у США папочки поставить Порошенко ультиматум, после которого он прекратит обстрелы Донбасса за полчаса, — посолиднее, чем у Меркель. Особенно толстая — по малайзийскому «Боингу»…

Но пока он их сукин сын, папочки будут пылиться на полках…