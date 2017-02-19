В Москве смертельное ДТП за рулём Porsche Cayenne устроил очередной придурковатый молодчик

19.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Москве смертельное ДТП за рулём Porsche Cayenne устроил очередной придурковатый молодчик

Полиция допрашивает водителя, который устроил аварию на западе Москвы. Ранним утром на Мосфильмовской улице молодой человек, управляя Porsche Cayenne, сбил пешехода, а потом столкнулся с припаркованными автомобилями.

Смертельный удар. Разбитые припаркованные авто, которые протаранил Porsche Cayenne. Кадры аварии с улицы Мосфильмовской говорят сами за себя: разбитый капот, выгоревший салон, вылетевшие лобовые стекла.

По словам очевидца аварии Дениса Воронина, машина буквально снесла мужчину, переходившего дорогу. После столкновения водитель продолжил движение и на капоте протащил пешехода несколько сотен метров. Затем иномарка врезалась в три автомобиля, стоявшие на парковке. "После этого внедорожник загорелся", — рассказал Денис.

По последним данным, сбитым пешеходом оказался 58-летний Андрей Шестаков, шеф-повар ресторана одного из столичных отелей. "Водитель покинул место аварии, но был задержан полицейскими. Пешеход скончался на месте. Предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение", — сообщила сотрудник отдела управления ГИБДД по Москве, старший лейтенант полиции Олеся Грачева.

В прессе появилась информация, что виновник ДТП – некто 26-летний Вартан Саркисов. Он был задержан в нетрезвом состоянии во дворах рядом с местом аварии.

На его страничке в Facebook – подборки колоритных фото: шикарные машины, агрессивная лихость, крутые развороты. Словом, типичная страница стритрейсера (так называют тех, кто любит на скорости похвастаться дорогущим авто). Отсюда и стиль вождения: резкий, как говорят водители, "рваный", на пределе, а чаще за пределами разрешенных скоростей. По предварительным данным, Porsche Cayenne зарегистрирован на мать Саркисова, московскую бизнес-вумен, учредительницу коммерческой фирмы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже появилась информация, что у молодого человека за последнее время было 12 штрафов за превышение скорости.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,336