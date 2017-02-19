Владимир Путин: Россия признала документы жителей ДНР и ЛНР

Указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных на территории Донбасса, вызвал жесткую реакцию со стороны киевских властей и встретил одобрение в ДНР и ЛНР, где считают, что это облегчит жизнь настрадавшихся от войны людей; указ был обнародован в день не принесшей результатов встречи глав МИД "нормандской четверки".

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Под пристальным вниманием и заботой"

Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий назвал судьбоносным решение России признать на своей территории документы жителей Донбасса.

Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что указ Путина показывает, что Россия заботится о жителях самопровозглашенных республик Донбасса.

"Российская Федерация в лице ее президента Владимира Путина, подписавшего такой указ, показывает всему миру, что жители республик находятся под пристальным вниманием и заботой всей Российской Федерации", — сказал Дейнего в интервью Луганскому информационному центру.

Он пояснил, что свидетельства о рождении, выданные на территории республики, Украина "не признавала и не признает", то есть "этого человека для Украины нет". Теперь же "этот человек официально есть" для Российской Федерации".

В ДНР отметили, что указ Путина – "это поддержка жителей Донбасса и защита прав и свобод человека". Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что "это долгожданное событие" для граждан ДНР "значительно облегчит жизнь наших граждан, снимет болезненные вопросы передвижения и пребывания на территории России, даст возможность нашим детям поступать в российские вузы на официальных основаниях".

"Благодаря сегодняшнему указу, наши граждане вновь почувствовали поддержку со стороны братского народа. Мы благодарны Российской Федерации и Владимиру Путину за то, что, несмотря на все давление, Россия продолжает защищать права и свободы человека и гражданина, оставаясь оплотом соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права", — заявила РИА Новости и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что "Украина не спешит выполнять минские соглашения, используя любые возможности для притеснения и уничтожения населения Донбасса".

Нарушение минских договоренностей?

В Киеве незамедлительно отреагировали на принятый указ. Так, президент Украины Петр Порошенко назвал подобный шаг "нарушением международного права" и поспешил уведомить об этом Вашингтон.

"Я проинформировал вице-президента (США Майкла Пенса — ред.) о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий, так называемых ЛНР и ДНР, для меня это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права", — сказал Порошенко журналистам после встречи с Пенсом на полях Мюнхенской конференции.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, это противоречит минским договоренностям. Он отметил, что, "минский процесс предусматривает деоккупацию востока Украины и его возвращение в правовое поле страны", а указ Путина, утверждает он, означает юридическое признание ДНР и ЛНР. "Такой шаг Кремля полностью перечеркивает минский процесс и равен заявлению России по выходу из него", — цитирует секретаря СНБО его пресс-служба.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что указ Путина "ни в коей мере не говорит" о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам сенатора, "это временная мера, призванная вернуть жителям Донбасса права, которые они потеряли после того, как Украина перестала им выдавать и продлевать документы".

"В результате они даже не могут приехать в Россию, тогда как все остальные украинцы беспрепятственно могут пересекать российско-украинскую границу. Так что мы просто уравняли их в правах с остальными гражданами Украины", — сказал Джабаров.

Возможность признания ДНР и ЛНР

Несмотря на то, что данный шаг не является признанием ДНР и ЛНР, эксперты допускают такую возможность в будущем, если Киев продолжит социально-экономическую блокаду Донбасса, обстрелы территории республик.

Как сообщил РИА Новости директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, "в условиях, когда Украина отказывается имплементировать минские соглашения, организует социально-экономическую блокаду Донбасса, а ВСУ обстреливают территории республик, у России нет другого выхода, как расширять возможность для реализации элементарных прав человека жителями Донецка и Луганска".

"Если Украина продолжит политику геноцида по отношению к жителям ДНР и ЛНР, то Россия будет и дальше увеличивать их поддержку. Не исключая и варианта признания", — считает эксперт.

Он добавил, что подписанный президентом РФ указ о признании документов жителей Донбасса в России дает сигнал украинским политикам, что "в России не готовы долго терпеть их игры и манипуляции".

Безрезультативный нормандский формат

Примерно в то время, когда Кремль анонсировал указ Путина, в Мюнхене начались переговоры глав МИД "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Встреча длилась около часа. Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

По итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что больших результатов достигнуто не было.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что атмосфера на встрече была хорошая, но проблемы должны решаться на месте. Министры условились провести очередную встречу в ближайшие недели, а глава МИД Украины Павел Климкин предложил также провести встречу на уровне военных представителей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.