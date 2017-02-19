Вмешательстве в выборы США: RT жёстко ответил на обвинения конгрессмена

Американский конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл обвинил RT в распространении фейковых новостей и злостном вмешательстве в президентские выборы в США. Конгрессмен заявил, что телеканал пытался «очернить Хиллари Клинтон» во время предвыборной гонки. В пресс-службе RT обвинения Суолуэлла назвали откровенной ложью.

Обвинения есть, доказательств нет

Американский конгрессмен, член комитета по разведке палаты представителей Эрик Суолуэлл заявил, что избирательный процесс в США в минувшем году претерпел вмешательство со стороны России. Конгрессмен уверен: одним из участников «атаки» является RT, который всеми силами пытался оказать влияние на выборы. Главным оружием телеканала Суолуэлл назвал фейковые новости и пропаганду.

«Стоит отметить и деятельность российской телекомпании RT, которая транслировала фейковые новости, пыталась очернить кампанию Хиллари Клинтон и показать в лучшем свете кандидатуру Дональда Трампа», — отметил конгрессмен в интервью Русской службе «Голоса Америки».

При этом он не потрудился привести хотя бы один пример ложной информации, которая «транслируется на RT». Вместо этого он заявил, что только знание реальных фактов даёт возможность противостоять «российской пропаганде».

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«На средствах массовой информации не только в США, но и во всём мире лежит ответственность за то, чтобы мы оперировали реальными, а не альтернативными фактами», — подчеркнул Суолуэлл.

К каким именно американским СМИ он апеллирует, конгрессмен уточнять не стал. И неудивительно, ведь ранее ряд мейнстримных массмедиа, среди которых The New York Times, NBC, ABC, CBC, CNN, BBC, неоднократно попадались на распространении ложной информации.

В пресс-службе RT прокомментировали утверждения американского конгрессмена.

«Конгрессмену Суолуэллу пора уже прекратить сражаться с ветряными мельницами, искать чёрную кошку в тёмной комнате и распространять откровенную ложь об RT. Даже в 25-страничном докладе ODNI (Управления директора национальной разведки США) не было приведено ни единого примера распространения RT фейковых новостей или любой другой дезинформации о выборах в США», — говорится в заявлении телеканала.

Война фейков

Ложные сообщения в мировых СМИ стали своеобразным трендом 2016 года. При этом использованием слухов, домыслов и непроверенной информации не гнушались такие крупные новостные издания и телеканалы, как The New York Times, The Washington Post, BBC, Fox News, CNN и BuzzFeed. Последних президент США Дональд Трамп даже назвал «ужасной организацией» и «кучей мусора».

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В связи с обилием непроверенных новостей в СМИ американский исследовательский центр Pew Research провёл в январе нынешнего года опрос среди жителей США, узнав, различают ли они реальные и выдуманные новости.

Согласно результатам, 32% американцев признаются, что часто встречают в медиа фейковые новости. Кроме того, более половины опрошенных полагают, что зачастую журналисты оперируют искажёнными фактами и «неточными» материалами. Помимо этого 23% респондентов признались, что и сами распространяли сфабрикованные материалы, поскольку не знали, что они не соответствуют действительности. При этом почти половина взрослых жителей США считает, что именно власти несут ответственность за предотвращение распространения фейковых новостей.

Трамп и враги «народа»

На этом фоне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что СМИ, распространяющие дезинформацию, являются не только его личными врагами, но и врагами всех американцев.

«Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBC, CNN) — это не мои враги, это враги всего американского народа», — написал Трамп.

В связи с этим он даже опубликовал на своём сайте опрос. В нём президент предлагает жителям Америки оценить, насколько честно и объективно ведущие СМИ страны информируют их о его президентстве и политике Республиканской партии.