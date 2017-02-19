Впервые за девять лет Россия стала чемпионом мира по биатлону в мужской эстафете

На чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в субботу, 18 февраля, были разыграны медали в мужской эстафете 4 по 7,5 километров. Победу в этом престижном виде программы одержала команда России. В составе нашей четверке были - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Сборная России финишировала с результатом в 1 час 14 минут и 15,0 секунд. Вторая позиция - за командой Франции, уступившей нам 5,8 секунды. Причем, на последнем отрезке дистанции развернулась мощная борьба за первое место между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом.

Победная четверка сборной России.

Грозный француз сократил, было, отрыв до 4,2 секунды, но все-таки Шипулин смог вырваться вперед и обеспечить победный результат. Причем, последние метры Антон преодолел, подняв победно российский триколор.

Третье место выиграла команда Австрии - 20,1 секунды отставания. Четвертая позиция - за командой Германии, которая достаточно долгое время лидировала в гонке, но в итоге проиграла 29,6 секунды.

После того, как завершилась церемония награждения, ведущий подошел к каждой из трех команд, попросив сказать пару слов прямо с пьедестала почета.

- Дорогие россияне! Спасибо вам за вашу поддержку! Она очень много для нас значит. Спасибо вам за нее! - сказал взявший слово Антон Шипулин.

В ответ раздались бурные овации от всех зрителей.

Лидер сборной России Антон Шипулин финиширует с флагом во время победной эстафеты в Хохфильцене

В последний раз сборная России выигрывала мужскую эстафету на мировых первенствах в уже далеком 2008 году. Завтра, 19 февраля, чемпионат мира завершится двумя гонками - мужским и женским масс-стартом. В активе нашей команды на чемпионате мира по биатлону пока что 2 награды, выигранные в двух эстафетах - золото сегодняшней мужской четверки и "бронза", выигранная в смешанной эстафете в первый день соревнований.