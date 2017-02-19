Зачем Россия признала паспорта ДНР и ЛНР

5 наивных вопросов о том, что означает Указ Президента РФ о признании документов, выданных на территории Донецкой и Луганской народных республик.

1. ПОЧЕМУ МОСКВА ПОШЛА НА ТАКОЙ ШАГ?

- В Указе Президента России о признании документов ДНР и ЛНР исчерпывающе говорится — зачем это сделано: «В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права…»

За те 3 года, пока Украина ведет с Донбассом гражданскую войну и держит его жителей практически в блокаде, миллионы людей на этих территориях не могли толком ни сменить фамилию, ни зарегистрировать брак, развод, рождение ребенка. Документы об этом этом в местных загсах выдавали, но они просто никем и нигде не признавались, кроме как в самих ДНР и ЛНР. Достигшие совершеннолетия не понимали — какой им паспорт получать, а окончившие школу или вуз — что делать с аттестатом, который нигде не признается. Не в Киев же ехать за украинским паспортом и аттестатом.

Ну нельзя же подвешивать стольких людей между небом и землей, отказывая им в таком элементарном гражданском праве.

Кстати, в том, что этот Указ вышел, возьмем на себя смелость сказать, немалую роль сыграла и наша газета - «Комсомольская правда». Две недели назад мы опубликовали сразу две громкие статьи («Чужие русские» и «Почему Россия не дает свои паспорта жителям Донбасса») о том, как тяжело людям из Донецка и Луганска получить в России хоть какой-то статус — а тем более гражданство РФ. Возможно, наш голос был услышан.

2. КАКИЕ ИМЕННО ДОКУМЕНТЫ ПРИЗНАЮТСЯ

- Во первых, это паспорта, выданные ДНР и ЛНР и прочие удостоверения личности, свидетельства о рождении, о заключении или расторжении брака, о перемене имени, о смерти.

- Во-вторых, аттестаты об образовании и профессиональной квалификации.

- В-третьих, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

3. МНОГО ЛИ ЛЮДЕЙ С ТАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ?

- Известно, что только в Донецке уже выдано более 40 тысяч паспортов ДНР. Кстати, внешне они похожи на российские — обложка тоже красного цвета, но потемнее. И двуглавый орел на ней — не с гербом святого Георгия Победоносца, а Архангела Михаила. А вот паспорт ЛНР похож скорее на советский. Потому что на темно-красной обложке — герб из обвитых лентой колосьев. Только в центре герба не Земной шар (как было на гербе СССР), а пятиконечная звезда.

Наверняка теперь обладателей паспортов ДНР и ЛНР станет намного больше. Ведь на территориях этих республик сегодня проживает от 2 до 3 миллионов человек (точнее сказать невозможно из-за большого числа беженцев, которые то возвращаются на Донбасс, то вновь уезжают с каждым обострением обстрелов со стороны Украины). Одно дело иметь паспорт, действующий лишь в Донбассе, и совсем другое — когда его признают на 1/6 части планеты — от Донецка - до самого Тихого океана.

Кстати, в прошлом году паспорт ДНР торжественно получил российский актер Иван Охлобыстин, а паспорт ЛНР — известный американский боксер Джефф Монсон.

4. ЧТО ЭТО ДАСТ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА? Самое главное — они смогут свободно передвигаться со своими паспортами в России. Селиться в гостиницы, покупать билеты на самолет и поезда, устраиваться с ними на работу. Очень важная строка Указа — с документами ДНР и ЛНР можно будет пересекать границу с Россией без всяких виз! То же самое — с номерными знаками автомобилей. На машинах, зарегистрированных в Донбассе, разрешается ездить и в России. Ну а с донецкими и луганскими аттестатами можно будет поступать в российские вузы либо предъявлять их работодателю как свидетельство о получении образования. 5. МЕНЯЕТ ЛИ ЭТО СТАТУС САМОГО ДОНБАССА. - Формально ничего не меняется. Это пока еще не признание ДНР и ЛНР. В Указе названия этих республик даже не называются. Они обозначены как «территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». То есть, никаких политико-юридических претензий от международных структур в этом плане к России выдвинуть невозможно. Не подкопаешься. Но на гражданско-правовом, на бытовом уровне — это огромный сдвиг. Это моральная поддержка и признание для людей Донбасса, которые устали жить так, буд-то их вроде официально и не существует. Тем более Указ вышел в разгар очередной блокады, на этот раз — торговой, устроенной Донбассу со стороны Украины. И в тот момент, когда Киев уже окончательно дал понять, что не собирается исполнять Минских соглашений, раскрутив новый виток войны. Признание документов республик Донбасса можно назвать и мягким принуждением Киева к миру — Украине дали понять, что если она продолжит по-свински относиться к пока еще формально своим же гражданам на юго-востоке страны, то им есть куда деться. И это явный намек Западу — не начнете всерьез, на деле, требовать от Киева замирения с Донбассом, следующим шагом может стать и признание самих ДНР и ЛНР. Кстати, в Указе Президента России сказано - «вступает в силу со дня его подписания». То есть — сразу. КОММЕНТАРИЙ Оксана ШКОДА, журналист (3 года назад из-за политического преследования была вынуждена покинуть Украину): "Указ признает права дончан и луганчан, которые попрала Украина" - Замечательная новость о том, что Президент России подписал Указ о признании в России донбасских документов, меня, честно говоря, не совсем настигла врасплох. После Мюнхенской конференции и брифинга глав ЛНР и ДНР я чувствовала: будет какой-то ощутимый результат. Уж слишком загадочен был наш Президент в последнее время... И вот свершилось! Совершенно логично, что по Украине разнесся «кастрюльный звон», потому что этот юридический шаг со стороны России не что иное, как «последнее китайское предупреждение». Что есть признание документов? Это, прежде всего, юридическая легализация дончан и луганчан. Пока что не территорий, а именно людей, чьи элементарные права (даже на получение тех же документов) попрала украинская хунта. А как шикарно звучит формулировка в указе «...на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах... на основании Минских соглашений»! То есть, чтобы данный механизм признания не заработал, Украина должна «политически урегулировать», иными словами, прекратить обстрелы и убрать все вооруженные бандитские группировки с территории Донбасса. Естественно, Киев на это не пойдет. А, значит, слово «временно» легким росчерком пера превращается в слово «постоянно». И потом, подобного рода указы заднего хода не имеют. Сегодня признал, завтра – не признал… Такого не будет. Стало быть, «партнеры» уже крепко «достали» очень терпеливого Владимира Владимировича! О чем, я так думаю, говорит формулировка «могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз». Стало быть, есть вероятность введения визового режима для «небратьев»? Много моих знакомых имеют паспорта ЛНР и ДНР. Сказать, что с этими документами им очень легко обустроиться в России, было бы неправдой. Конечно, им полегче, нежели политэмигрантам с украинскими паспортами, но, тем не менее, непризнанный документ есть непризнанный… Теперь же, исходя из Указа, данная категория выходцев из Донбасса вздохнет облегченно и почувствует себя пусть не на все 100%, но, все же, полноправными людьми в РФ. Очевидно одно: беспардонное поведение украинских политиков ускорило появление этого Указа. Ведь всему беспределу рано или поздно наступает конец. Хочу отметить, что в день подписания Президентом этого, без преувеличения, исторического указа, на сайте «Петиция-президенту.рф» в 5 часов 13 минут опубликована наша петиция президенту за признание ЛНР и ДНР. Совпадение? Может быть... Сейчас украинские каратели продолжают жесткие обстрелы территорий ЛДНР. Что-то подсказывает, что в связи с этим Указом Президента России военный террор в отношении двух республик усилится. Эскалации конфликта не избежать. У хунты агония, им уже нечего терять. Поэтому, как бы банально это не звучало, но вновь активизировался лозунг весны 2014 года: Путин, введи войска! Вот только с поправкой: миротворческие. А для этого необходимо на официальном уровне признать многострадальные республики. Я думаю, что нынешний Указ Президента – это шаг в сторону для принятия именно такого решения. Во всяком случае, хочется верить, что наш Президент на пол-пути не остановится! Потому что русские своих не бросают! Иван Грачев Фото: Александр Коц