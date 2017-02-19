Захарова отметила изменившееся отношение к России на Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление главы ведомства Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она сообщила в Facebook, что «никто не улюлюкал, не топал ногами и не смеялся, как два года назад». При этом она подчеркнула, что «в зале все те же», вопросы также не изменились, к ним лишь добавился «А вы в наши выборы вмешиваться не будете?».

Захарова сообщила, что Лавров «всех успокоил».«Он не злопамятный», - заявила Захарова.

В субботу в Мюнхене прошла основная программа международной конференции по безопасности, которая открылась накануне. Одним из главных событий дня стало выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Кроме того, Захарова раскритиковала фильм Би-би-си про российских футбольных фанатов, указав на ошибки и искусственность показанного материала.

«Все время было ощущение, что сейчас появится Мистер Бин, и станет ясно, что эта нелепость постановочная», - заявила она.

Также Захарова отметила, что британских фанатов пытаются изобразить «бедными овечками», которым «еще ничего не сделали, а они уже боятся».

Напомним, создатели фильма «Армия российских хулиганов» представили болельщиков агрессорами. Участники самой картины уже заявили, что их слова исказили.

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