Жестокая битва за Лимпопо и признание ЛДНР

Эх, всё-таки жалко, что я не работаю в МИДе. Я бы продал американцам Бруклинский мост. И вывел бы войска из Лимпопо в обмен на признание Новороссии.

Бармалей. Харизматичен не менее чем Ляшко и Порошенко вместе взятые…

Он мне говорит «У меня каре». Я ему говорю «Покажи», а он мне в ответ «Джентльмены верят на слово». И тут мне как попёрло…

Вот вы тут все ржёте с российского вмешательства в выборы в Лимпопо, а ведь это открывает перед российской дипломатией просто необъятные возможности! Можно даже сказать, что мы сорвали джек-пот.

Можно ещё вспомнить недавний соцопрос среди простых американцев, касающийся российского вторжения в вымышленный Кыргбекистан, а также прошлогоднюю немецкую аналитику (и тут я не шучу!) о вероятном вторжении русских в Казахстан (не спрашивайте меня, зачем, я не немецкий аналитик). Всё это обязательно нужно использовать.

Сами посудите: вот собираются американцы на очередные переговоры с очередными предъявами, а у нас столько разных позиций для потенциальных уступок в запасе.

Они говорят «Прекратите помогать Асаду». А наши в ответ «Может мы лучше выведём наш контингент из Кореи?». И те уже в растерянности, раздумывают, что лучше.

Или требуют отдать российский Крым Украине, а мы в ответ «А может лучше Швамбранию?».

Американцы отдают нам Аляску и Калифорнию, а мы выводим войска из Диснейленда и выпускаем из плена Супермэна.

Американцы возвращают Техас мексиканцам, а мы оставляем в покое многострадальное Лимпопо.

Они перестают поддерживать ИГИЛ, а мы прекращаем поставлять оружие Доктору Зло.

Они отпускают Виктора Бута, а мы сдаём им пирата Бармалея вместе со всей шайкой.

Американцы больше не дают денег Порошенко, а мы в ответ прекращаем снабжать деньгами и оружием Фронт Освобождения Луизианы (а это очень страшные ребята, поверьте мне!).

Единственная позиция, которую мы ни при каких обстоятельствах не будем даже обсуждать – это Кадия. Кадия – это ворота в Империум, и мы её никогда не сдадим.

А в остальном мы готовы на уступки, инклюзивно и транспарентно. У нас ещё столько всяких республик Шкид в запасе…

Правда, так скоро американцам придётся на переговоры возить с собой учителей географии и литературы, чтобы один подтверждал реальность называемых нами географических названий, а второй – отделял вымышленных литературных персонажей от реальных людей. Но проблемы ковбоев опричников не волнуют.

Эх, всё-таки жалко, что я не работаю в МИДе. Я бы продал им Бруклинский мост. А может и не один раз.

P.S. А пока американский конгресс занят героической обороной Лимпопо, Путин подписал указ о признании документов, выданных в ЛДНР (как удостоверений личности, так и документов на транспортные средства) на всей территории Российской Федерации. Ради такого мы даже готовы в упорных боях сдать им Нарнию.