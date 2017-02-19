Жестокий бой под Дебальцево: позиции карателей сровняли с землей

На Светлодарской дуге под Дебальцево накануне вечером вспыхнул сильнейший бой, сообщает «Русская весна». Украинский боевик-неонацист по кличке Белый хозяин заявил, что бойцов ВСУ «бьют очень сильно».

«У нас очень жестко. Очень. Разносят артой б/п 54-й (бригады ВСУ — ред.) рядом с нами. К нам долетает тоже. Очень сильно бьют. Вокруг Новолуганского — все в прилетах. Справа, слева — везде. В самом городе — не могу увидеть», — рассказал спикер.

Известно, что данный обстрел назвали одним из самых сильных с минувшей осени.

«Странный обстрел. Очень большой сектор накрывали, не конкретно точку, а по фронту били, судя по картине. Вообще, непонятна цель», — говорит Белый хозяин.

При этом в ВСУ не сообщают, кто ведет разрушительные обстрелы. Ранее разные подразделения ВСУ и нацгвардии неоднократно обстреливали друг друга из-за передела сфер влияния и потоков контрабанды.