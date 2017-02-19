Золото в Якутии будут добывать на отечественных КАМАЗах

Российская добывающая промышленность поддерживает программу импортозамещения. Камский автомобильный завод выпустил первую партию грузовых машин для якутской компании «Nordgold», добывающей золото в республике. Первые 10 самосвалов модели 65201-6012-43 будут использоваться предприятием на золотых приисках для транспортировки тяжелых грузов.

Отметим, на изготовленных «КАМАЗом» самосвалах установлена 16-ступенчатая коробка передач, позволяющая свести к минимуму затраты на транспортную логистику за счет экономии на горюче-смазочных материалах и запчастях. Мощность двигателя машин составляет 400 лошадиных сил.

Также пресс-служба производителя сообщает, что изготовленные грузовые машины адаптированы для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, включая горнопромышленные предприятия. В частности, для повышения продуктивности работы при низких температурах, самосвалы оборудованы системой подогрева.

Добавим, международная золотодобывающая компания «Nordgold» появилось в 2007 году как подразделение компании «Северсталь». Известно, что по результатам 2015 года объем золотых запасов компании составил порядка 14 миллионов унций. При этом объем выявленных и оцененных ресурсов превысил 22 миллиона унций.