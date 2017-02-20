Абакан готовится к Чемпионату и Первенству Сибири по плаванию

Соревнования высокого ранга в спорткомплексе «Абакан» пройдут с 1 по 4 марта.

В последний день зимы в Абакан приедут примерно 450 спортсменов и тренеров из 10 регионов Сибири. Возраст спортсменов – от 17 до 30 лет. В Первенстве участвуют юноши и девушки 1999-2000 годов рождения, в Чемпионате – взрослые спортсмены. Самую многочисленную спортивную делегацию представит Новосибирская область, в ее составе 85 человек. В составе 75 человек – делегация из Омской области. Спортивная делегация Республики Хакасия в этом году выступит в расширенном составе. Победу на водных дорожках абаканского бассейна будут оспаривать 25 спортсменов. Наши абаканские надежды – это Антон Брагин, Анастасия Исакова и кандидат в мастера спорта Яна Бережная, сообщается на сайт абаканской мэрии.

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