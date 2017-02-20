Атака и маневры в темноте – тактика ночного боя на учениях российских военных

Российские военные провели тактические учения в условиях плохой видимости с применением новой тактики ведения ночного боя. Смотрите на видео, как солдаты ослепляют соперника и маневрируют в темноте.

Учения Центрального военного округа проходили в Оренбургской области, где была применена новейшая тактика ухода от противника и атака в ночное время суток.

Военные отработали ведение боя при наступлении ночи, во время упражнения были задействованы приемы ослепления условного врага и маневрирование вместо прямой атаки.

Поддержку действий мотострелков обеспечили артиллерийские расчеты, которые выполнили задачи по ослеплению противника, а также подсветке мишеней и передаче сигналов боевого управления с помощью осветительных снарядов.

В маневрах приняли участие более одной тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц техники. За практическими действиями наблюдали командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей, а также должностные лица управления военного округа — всего более 200 генералов и офицеров.