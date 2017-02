Анджелина Джоли в платье цвета лотоса и ее дети на премьере фильма в Камбодже

Анджелина Джоли, прибывшая вместе с детьми в Камбоджу, чтобы представить свой фильм "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи" (First They Killed My Father), вслед за пресс-конференцией посетила премьеру картины.

На показе, начавшемся с приветственной речи Анджелины и министра культуры и искусства Камбоджи Пхыан Сакона, а также прослушивания всеми участниками события гимна страны, главная героиня вечера появилась в ярко-розовом наряде, приковав к себе все взгляды собравшихся.



Анджелина Джоли на премьере своего фильма First They Killed My Father в Камбодже



Анджелина Джоли



Анджелина Джоли в Камбодже на премьере своего фильма

Сегодня, 18 февраля, фильм будет впервые показан на телеканале Netflix. Фильм является экранизацией одноименной книги Лунг Анг, в которой рассказывается о жестоких событиях во время правления партии Красных кхмеров в 1970-е годы. В процессе работы над лентой Анджелина подружилась с автором, но описанные в произведении события Лунг пережила в детском возрасте, а это, по мнению Джоли, могло повлиять на объективную картину произошедшего. Именно поэтому в преддверии съемок Анджелина много общалась с очевидцами тех времен, ей хотелось сделать фильм исторически достоверным.



Анджелина Джоли и ее дети Шайло, Мэддокс и Пакс Тьен

Это длинная история, война, показанная глазами ребенка, но это также история целой страны. Мне кажется, никто не работал на съемках ради собственной выгоды. Создавалось такое ощущение, что каждый просто хочет помочь и желает рассказать правду о своей стране. Мы находили людей, которые страдали и находятся в тяжелой ситуации сейчас, и они привносили в наш фильм собственные истории, собственные чувства. Мы только дали им определенные параметры, но в основном предоставили свободу, - рассказывает Анджелина.

Ранее Анджелина рассказывала в интервью изданию The Guardian, что на создание этого фильма ее вдохновил сын Мэддокс. Он родился в Камбодже, а потом, в 2002-м, был усыновлен Анджелиной.



Анджелина Джоли с сыновьями Паксом и Мэддоксом на премьере



Нокс и Захара на премьере



Шайло и Вивьенн на премьере

Мэддокс был единственным, кто вдохновил меня на эту работу, он был готов, он очень хотел работать на съемках, что он и сделал, - отметила Анджелина. - Он прочитал сценарий, оставил несколько пометок и участвовал во встречах производственной группы.

Анджелина Джоли с детьми на премьере

