Готовятся обзоры разгона AMD Ryzen с применением жидкого азота

Поскольку AMD в настоящее время рассылает представителям компьютерной прессы тестовые образцы новых процессоров Ryzen, неудивительно, что они уже вовсю проходят процессы тестирования и проверки возможностей. Кто-то непременно должен был попытаться использовать настоящий серийный процессор для разгона с применением жидкого азота и это, разумеется, произошло. Первые данные поступили с ресурса HWBattle, в распоряжении которого имеется как процессор, так и плата на базе чипсета X370.

Модель процессора неизвестна, поскольку образцы рассылаются AMD в плоских пластиковых коробочках с золотым логотипом, а не в розничных упаковках, зато известна модель системной платы — это Biostar Racing X370 GT7. Об этой плате наши читатели знают по одной из предыдущих новостных заметок. Модель формата ATX является старшей в серии и имеет 14-фазный стабилизатор питания ЦП, что может пригодиться при столь экстремальных методах разгона. Все конденсаторы на плате твердотельные, она имеет три слота PCIe 3.0 x16 и четыре — PCIe x1.

Никаких рекордов ещё не установлено, но на одном из снимков видна загрузка Windows 10 и одновременно в кадре присутствует электронный термометр, на котором отображается температура минус 29 градусов по Цельсию. Ресурс сообщает, что новый образец лишён проблемы типа cold bug, которая не позволяет системе запускаться, если по показаниям датчиков температура процессора имеет отрицательную величину. Похоже, пока «экипаж» HWBattle проводит «разминочные заезды», готовясь получить и опубликовать настоящие результаты к моменту официального анонса AMD Ryzen, который состоится 2 марта.

Другой популярный ресурс, VideoCardz, опубликовал любопытный скриншот того, что может быть предварительной версией фирменной утилиты AMD, предназначенной специально для разгона Ryzen. Скриншот подвергнут тщательной цензуре, но виден ряд ползунков, что говорит о возможности подстройки нескольких параметров, а также экраны утилиты CPU-Z, которая, похоже, уже умеет в новой версии корректно работать с Ryzen. Верхний экран тщательно зацензурен, но на нижнем видно, что чипсет X370 предоставляет лишь 8 линий PCIe 3.0 даже при установке одной видеокарты. Возможно, это следствие использования ранней версии BIOS, поскольку с одной картой и вторым свободным слотом полноценный режим x16 должен быть доступен. С другой стороны, все проведённые в последние годы тесты показывают, что пропускной способности 8 линий PCIe 3.0 достаточно любой современной видеокарте и разница в 3D-производительности между 8 и 16 активными линиями интерфейса либо крайне мала, либо отсутствует вовсе.

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