Результаты тестирования процессора Ryzen 5 1600X в бенчмарке Cinebench R15

Китайские энтузиасты, уже имеющие «на руках» образцы процессоров AMD Ryzen, продолжают делиться с компьютерной общественностью информацией о производительности новых CPU. На этот раз энтузиасты из поднебесной поделились результатами однопоточных тестов шестиядерного процессора Ryzen 5 1600X в популярном бенчмарке Cinebench R15.



Напомним, что Ryzen 5 1600X является самым быстрым шестиядерным чипом в новом семействе CPU, обладает поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), оснащён 16 МБ кэша L3, тремя мегабайтами кэш-памяти второго уровня и функционирует на частоте от 3,3 до ∼3,7 ГГц в boost-режиме.



По итогам теста в Cinebench R15, процессору AMD Ryzen 5 1600X удалось набрать 146 баллов в однопоточном режиме. К слову, «камень» FX-9590 (Vishera), работающий на частоте 4,7 ГГц и характеризующийся номинальным TDP в 220 Вт, набирает в данном тесте всего 110 баллов. Для большей наглядности, на графике ниже приведены результаты процессоров Intel из базы данных портала AnandTech.



Итак, при однопоточных вычислениях новый «красный» CPU сравним с «камнями» Core i7 поколений Haswell/Broadwell-E. Правда, при этом настольные чипы на архитектуре Intel Skylake/Kaby Lake за счёт более высоких рабочих частот уходят далеко вперёд, и смогут ли чипы Ryzen соперничать с ними в однопоточных вычислениях, будет напрямую зависеть от их разгонного потенциала. В любом случае, если результаты тестирования Ryzen 5 1600X окажутся достоверными, то у AMD есть все шансы вернуть себе часть рынка высокопроизводительных настольных процессоров.





Вскоре после публикации новости в Сети появились результаты тестов Ryzen 5 1600X в многопоточном режиме бенчмарка Cinebench R15. В нём новому «камню» AMD удалось набрать 1136 баллов, показав уровень производительности шестиядерных чипов Intel Core i7-6800K и Core i7-6580K поколения Broadwell-E. Заметим, что при этом розничная стоимость Ryzen 5 1600X будет заметно ниже аналогов от Intel, благодаря чему у новинки есть все шансы стать «народным CPU».

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