Шестиядерный Ryzen 5 1600X обошёл Core i5-7600K в тесте CPU-Z

По последней информации, процессоры Ryzen для настольной платформы AMD AM4 будут представлены уже 2 марта, и возглавит семейство восьмиядерный CPU Ryzen 7 1800X с 16 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и частотой от 3,6 ГГц до 4,0 ГГц. Почти на 30 % дешевле ($389 против $499) обещает быть вторая по старшинству модель Ryzen 7 1700X (3,4/3,8 ГГц), которой мы недавно посвятили отдельную заметку. Тем временем всё больше опытных (ES) и предсерийных (QS) образцов процессоров с 14-нм микроархитектурой Zen оказываются в руках энтузиастов. Благодаря китайским любителям новинок, в Сеть просочились снимки экрана программы CPU-Z, на которых перечислены характеристики квалификационных семплов Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1300.

Спецификация образца с маркировкой ZD3301BBM6IF4_37/33_Y, предварительно, соответствует параметрам серийной модели Ryzen 5 1600X. Из кодового обозначения процессора следует, что он относится к категории предсерийных образцов, имеет шесть физических ядер, частотную формулу 3,3/3,7 ГГц (обычный режим/турбо) и тепловой пакет 65 Вт. Кроме того, из скриншота CPU-Z следует, что тестовый экземпляр Ryzen содержит 16 Мбайт кеша третьего уровня и поддерживает технологию Simultaneous multithreading (SMT), обрабатывая данные в 12 потоков.

Во встроенном тесте CPU-Z (версия программы 1.78.1, 64 бит) рассматриваемый процессор набрал 1888 очков в однопоточном режиме и 12 544 очка в многопоточном. Для сравнения, ресурсом WCCFtech были приведены результаты CPU Core i5-7600K. Один из старших процессоров семейства Kaby Lake-S, лишённый, правда, поддержки Hyper-Threading, набрал 2130 очков при загрузке одного ядра и 8206 очка при загрузке четырёх ядер. Полуторакратное преимущество, пусть даже и в «синтетике», — хороший повод присмотреться к Ryzen 5 1600X. Как и Core i5-7600K, он допускает разгон и будет стоить почти столько же ($259 против $242).

Попутно источник опубликовал скриншот окон диспетчера устройств и диспетчера задач ПК на базе предсерийного образца процессора Ryzen 5 1300. Маркировка чипа вида ZD3201BBM4KF4_34/32_Y говорит о наличии у него четырёх ядер Zen, 2 Мбайт кеш-памяти второго уровня и 8 Мбайт кеша третьего уровня. Частота CPU составляет 3,2 ГГц в обычном режиме и 3,4 ГГц в режиме «турбо». Процессор поддерживает SMT и характеризуется тепловыделением в 65 Вт. Ориентировочная стоимость серийных Ryzen 5 1300 — $175 за единицу.

Ниже приведён ориентировочный состав семейства Ryzen AM4. Процессоры с приставкой Pro относятся к моделям бизнес-класса для корпоративных заказчиков.

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