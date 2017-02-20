Смертельное ДТП в Москве на Porsche Cayenne устроил друг Мары Багдасарян

В Москве возбуждено уголовное дело против стритрейсера, который насмерть сбил пешехода на Porsche Cayenne и попытался скрыться с места происшествия.

Как сообщили сотрудники полиции, виновником смертельного ДТП оказался 26-летний стритрейсер Вартан Саркисов. В момент ДТП он возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные гонщики, передает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

По данным правоохранителей, Саркисов ехал со значительным превышением скорости. Мужчину гонщик сбил прямо на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице, после чего протаранил несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Самого Саркисова задержали сотрудники ДПС, приехавшие по вызову. Сообщается, что в данный момент виновник ДТП находится в одной из городской больниц.

Из сообщения пресс-службы ГИБДД Москвы: «В отношении водителя Porsche Cayenne возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“. Для установления причин ДТП также назначены необходимые экспертизы и медицинское освидетельствование водителя».

Добавим, что сегодня в СМИ появилась информация о дружбе Саркисова со скандально известной гонщицей Марой Багдасарян. Злостная нарушительница ПДД находится в списке друзей Саркисова в одной из соцсетей.

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