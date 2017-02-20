Смертельное ДТП в Москве на Porsche Cayenne устроил друг Мары Багдасарян

20.02.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Смертельное ДТП в Москве на Porsche Cayenne устроил друг Мары Багдасарян

Смертельное ДТП в Москве на Porsche Cayenne устроил друг Мары Багдасарян

В Москве возбуждено уголовное дело против стритрейсера, который насмерть сбил пешехода на Porsche Cayenne и попытался скрыться с места происшествия.

Как сообщили сотрудники полиции, виновником смертельного ДТП оказался 26-летний стритрейсер Вартан Саркисов. В момент ДТП он возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные гонщики, передает ТАССсо ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

По данным правоохранителей, Саркисов ехал со значительным превышением скорости. Мужчину гонщик сбил прямо на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице, после чего протаранил несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Самого Саркисова задержали сотрудники ДПС, приехавшие по вызову. Сообщается, что в данный момент виновник ДТП находится в одной из городской больниц.

Из сообщения пресс-службы ГИБДД Москвы: «В отношении водителя Porsche Cayenne возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“. Для установления причин ДТП также назначены необходимые экспертизы и медицинское освидетельствование водителя».

Добавим, что сегодня в СМИ появилась информация о дружбе Саркисова со скандально известной гонщицей Марой Багдасарян. Злостная нарушительница ПДД находится в списке друзей Саркисова в одной из соцсетей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 44 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Смертельное ДТП в Москве на Porsche Cayenne устроил друг Мары Багдасарян"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
79, за 0,305