Стритрейсер на Porsche не оставил шансов пешеходу

Смертельная авария произошла в воскресенье, 19 февраля, в 06.50 на Мосфильмовской улице в Москве. Внедорожник Porsche Cayenne Turbo, на высокой скорости — как пишут СМИ, около 145 км/ч — сбил пешехода. После чего с ним же на капоте, преодолев еще около ста метров, пересек тротуар, пролетел сугроб и оказался на автостоянке, где протаранил Volkswagen CC. РЕН ТВ сообщает, что

Через некоторое время в сети появилась видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как автомобиль с пешеходом на капоте въезжает на парковку, где и таранит Volkswagen. После этого водитель и пассажир Porsche Cayenne выходят из машины и, не торопясь, покидают место аварии. Автомобиль, стартовая цена которого у официальных дилеров составляет 9, 494 млн рублей, вскоре заволакивает густым дымом.

По словам очевидцев ДТП, внутри Porsche находились трое — один из пассажиров, по всей видимости, в момент аварии потерял сознание и не смог выйти. На видеозаписи видно, что ни водитель, ни второй пассажир не помогают своему товарищу покинуть горящую машину. В итоге третий пассажир сгорел, его тело оставалось в салоне до приезда на место ДТП полицейских.

Скрывшегося же с места аварии водителя подоспевшие оперативники обнаружили во дворе соседнего дома. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Life.Ru, водителем оказался 26-летний Вартан Саркисов. Судя по фотографиям, которые молодой человек размещает в социальных сетях, он является любителем уличных гонок и дрифта. Более того, сообщается, что в друзьях у стритрейсера есть и скандально известная участница «гонок на Gelandewagen» Мара Багдасарян.

В то же время по данным Life.Ru, Вартан в эту ночь впервые сел за руль, несмотря на то, что водительское удостоверение он получил несколько лет назад.

В результате аварии водитель получил перелом руки и был госпитализирован. О судьбе сопровождавшего его пассажира пока не сообщается, известно, что он также был доставлен в больницу.

Также выяснилось, что Porsche Cayenne принадлежит матери водителя — учредительнице коммерческой фирмы. Кроме того, на автомобиль за последнее время было выписано 12 штрафов за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Погибшим пешеходом оказался Андрей Шестков, который работал шеф-поваром в Москве в отеле «Рэдиссон Славянская».

Массовые ДТП с участием стритрейсеров и представителей «золотой молодежи» происходят в Москве регулярно. Например, в октябре 2015 года двигавшийся на большой скорости по Кутузовскому проспекту автомобиль BMW X5 внезапно занесло. В результате этого машину закрутило, после чего она вылетела на встречную полосу и врезалась в Range Rover. Через мгновение во внедорожник влетел и следовавший за ним на небольшой дистанции Porsche Cayenne. Обе иномарки отлетели на обочину, после аварии Range Rover сгорел за считанные секунды. В результате аварии пострадали шесть и погибли три человека, одним из них оказался 18-летний московский стритрейсер Марк Гальперин, который предположительно и находился за рулем BMW. Рядом с ним ехала другая знаменитая гонщица — Мара Багдасарян. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Однако через некоторое время сами стритрейсеры заявили, что за рулем автомобиля на самом деле находился 24-летний Анзор Мержоев.

Молодой гонщик сначала утверждал, что ничего не помнит, а затем заявил, что не причастен к управлению автомобилем и попытался переложить ответственность на своего друга. Однако в ходе расследования оперативникам удалось выяснить, что за рулем в момент аварии находился именно он. На судебном заседании Мержоев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

После аварии движение по Кутузовскому проспекту было заблокировано — обломки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Полиция с помощью поливальных машин перегородила дорогу. Через 13 минут после первой аварии практически на этом же месте произошло второе столкновение — водитель кроссовера Hyundai Tucson на огромной скорости влетел в затормозивший перед ним ВАЗ-2114, в котором при исполнении находились сотрудники вневедомственной охраны. В результате столкновения погиб водитель отечественной легковушки, 38-летний старший сержант. Находившийся на пассажирском кресле командир взвода, капитан полиции, почти не пострадал. Водитель Hyundai сразу же скрылся с места аварии, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

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