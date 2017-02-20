В Киеве продолжаются акции по случаю годовщины Майдана

Несколько сотен человек проводят митинг в центре Киева, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в ходе беспорядков на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году, сообщил в воскресенье телеканал "112 Украина" со ссылкой на собственного корреспондента. © РИА Новости. Андрей СтенинПерейти в фотобанк 3 дня до переворота: траур по погибшим, "фальшивое перемирие", привет из Госдепа Ранее в городскую мэрию Киева поступило 30 заявок на проведение 18-22 февраля массовых акций, приуроченных к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Всего организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек. "Основные события сейчас продолжаются под стелой (Монумент независимости), тут собралось несколько сотен человек на акцию "открытый микрофон". Среди них участники акций на "евромайдане" и общественные активисты, и небезразличные украинцы. Также тут есть представители добровольческих батальонов, они выступают по очереди", — сообщает телеканал. © РИА Новости. Андрей Стенин 4 дня до госпереворота: Майдан в крови, Дом профсоюзов в огне, обращение Януковича По данным телеканала, на Майдане из бетонных блоков выложен герб Украины — трезубец, на котором выложены лампадки. Люди приносят цветы к фотографиям погибших в ходе беспорядков 2014 году, которые установлены на улице Институтской. В центральной части Киева перекрыто движение автотранспорта. В Украинском доме открыта выставка, посвященная трагическим событиям 2014 года. Телеканал сообщает, что в центральной части столицы усилена охрана общественного порядка. Силовики установили рамки на проходах в центр столицы, они избирательно проверяют документы граждан, а также проводят осмотр. Телеканал сообщает, что обстановка в центре Киева спокойная. © РИА Новости. Андрей СтенинПерейти в фотобанк Фотохроники майдана. Два года тому: февраль Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Массовые акции закончились столкновениями радикалов с силами правопорядка 18-21 февраля 2014 года на Майдане и в правительственном квартале в Киеве. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.

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