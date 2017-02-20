Жители Киева вышли на Майдан в поддержку блокады Донбасса

20.02.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Организацией митинга занялись националисты, назначив местом сбора Стелу Независимости.

Жители Киева вышли на Майдан в поддержку блокады Донбасса

Украинские националисты организовали акцию в центре Киева, которая направлена в поддержку торговой блокады Донбасса. Они пригласили к Стеле Независимости неравнодушных жителей столицы.

Как сообщает "Украинская правда", около тысячи человек вышли на Майдан с транспарантами. Подростки и пожилые люди начали выкрикивать лозунги в поддержку блокады.

После выступлений организаторы планируют направить толпу к администрации президента. Затем люди пройдут по институтской улице.

Напомним, торговая блокада привела к введению чрезвычайного положения в сфере энергетики на Украины. Об этом 15 февраля заявили власти страны.

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