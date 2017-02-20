Звезды о смерти Макса Паперника: «Ушел друг, ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК»

О том, что ушел Макс Паперник, шоу-бизнес узнает медленно и шокирующе. Первая реакция многих: "Не верю". Потому что молодой, потому что скрывал свою болезнь от всех и потому что жалко, ведь талантливый был человек.

Еще не известно, как на это отреагирует Ирина Билык, с которой Паперник дружил с юности и свой первый клип снял именно на ее песню "А я плыву". И Андрей Данилко, который дружил с максом тоже публично не выскажется, хотя сейчас очень страдает, потому что тоже дружил с Паперником.

"КП в Украине" собрала в "Фейсбуке" первые реакции друзей Макса.

Певица Арина Домски:

- Ты всегда был для меня примером. Спасибо тебе за все , что сделал для меня ... Я не могу в это поверить... Я всегда буду тебя помнить....Я тебя очень люблю и знаю, что ты бы не хотел видеть слезы , но очень больно...Светлая память – написала в память о Папернике певица Арина Домски, для которой Макс много лет был продюсером.

Актер Виктор Андриенко:

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ СВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

В СМИ нет информации, что Максим с 2010 г. был постоянным режиссером "Большой Разницы" и "Великой Різниці по українські"! Работать с ним было одно удовольствие, интеллигентность тактичность, профессионализм! Очень жаль, что так рано уходят такие яркие и светлые люди!

Композитор Геннадий Крупник:

- Макс Паперник!!! (((

Блин, как жалко терять таких людей! (((

"За двумя зайцами", "Кушать подано", "Алиса в стране чудес"! С тобой было всегда МАКСимально интересно! Ты спешил жить и работать! Спасибо за творчество, за опыт, за эмоции, за доверие.

Макс Паперник, композитор Геннадий Крупник и Виталий Козловский. Фото: Фейсбук

- Ушел наш друг...ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОРОГОЙ человек ... человек который был учителем...который верил в нас... я не могу просто в это поверить.... мне так больно... Макс ты всегда был для меня примером... и прошлый год и та неделя в Венеции была наверно самой потрясающей в моей профессиональной жизни. СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ!!!

Фотограф и видеооператор, супруг певицы Маши Собко Артем Онещак: