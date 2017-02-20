Бэтмен, трансформеры и машинки — самые популярные подарки для мальчишек на 23 февраля

В России принято поздравлять с Днём защитника Отечества не только мужчин, но и мальчишек. Сеть магазинов товаров для детей составила ТОП самых популярных игрушек к 23 февраля.

Накануне 23 февраля значительно возрастает популярность игрушек военной тематики: игрушечного оружия, моделей военной техники, транспорта, различных игровых наборов. Высоким спросом пользуется игровой набор с моделью новейшего российского танка Т-600 Армада. Такую игрушку берут в подарок не только сыновьям, но и в коллекцию папам и дедушкам.

Практически любой мальчик будет рад получить к 23 февраля радиоуправляемую модель автомобиля, вертолета или самолета, конструктор, робота или игрушку, выпущенную к выходу нового блокбастера: «Звездных войн», «Трансформеров», «Черепашек Ниндзя» и др. На первом месте в топе подарков для мальчиков — серия базовых моделей автомобилей Hot Wheels, «Тачки». Второе месту у мини-фигурок Бэтмена, на третьем месте — трансформеры Роботс-ин-Дисгайс. Есть в списке бластеры, радиоуправляемые машины, конструкторы, модели для сборки и наборы паровозов. Рейтинг составлен по результатам продаж сети магазинов детских товаров в 2017 году.

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