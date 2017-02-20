Бизнес Хакасии занял у банков  21 млрд рублей за год

Спрос бизнеса на кредиты в республике в 2016 году вырос на треть по сравнению с 2015.

За 2016 год банки в Хакасии выдали бизнесу кредиты на сумму 21 млрд рублей, это в полтора раза больше, чем в 2015. Больше всего заняли денег организации обрабатывающего производства. Они получили от банков 6,6 млрд рублей. 94% этих денег предоставлено металлургическому производству. Предприятия энергетической отрасли привлекли кредиты на сумму 3,3 млрд рублей. Сфера транспорта и связи получила 500 млн рублей в долг. Сельхозтоваропроизводители взяли кредитов на 261 млн рублей.

«В большинстве видов деятельности показатели кредитования и их динамика в положительной зоне благодаря эффекту низкой базы 2015 года. Оживлению спроса на корпоративные кредиты помогло снижение средних процентных ставок банками по кредитам для бизнеса в течение 2016 года с 16,4% до 14,4%», – комментирует Вадим Лузанов, управляющий Отделением – Национальным банком по Хакасии Сибирского ГУ Банка России.

В отдельных направлениях, как, например, в кредитовании обрабатывающих производств рост выдач новых кредитов связан с действующими проектами по модернизации металлургического оборудования в республике.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







