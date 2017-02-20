Что быстрее освободят русские – Ракку или Пальмиру?

Боевики теперь мечутся от Пальмиры к Ракке, от Ракки – к Дэйр-эз-Зору, всюду у них «горит» и «бомбит» (простите за каламбур), отовсюду на них сыплются удары.

Пальмира всё ближе, а резервов у ИГ уже нет…

Ракка, столица ИГИЛ, кажется, совсем скоро перестанет быть таковой. Российско-сирийские войска (полагаю, что такое обобщающий термин верно отражает суть взаимодействия ВКС России и наземных подразделений Башара Асада), усилив давление на Пальмиру и нанося воздушные удары по ключевым объектом террористов в Ракке, внесли основной вклад в начинающееся отступление из этого города верхушки ИГИЛ.

Впрочем, тут нам надо понять диалектику происходящего в контексте действий разных сил.

С одной стороны, об успехе под Раккой заявил Пентагон, записав этот готовящийся крупный успех на счёт поддерживаемых США группировок курдов и сирийской оппозиции. «Командование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» начало покидать сирийский город Ракка. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters. «Многие их командиры и чиновники сейчас начали покидать Ракку и переносят свои военные операции вниз по реке [Евфрат. — РБК]», — сказал он. Представитель американского силового ведомства не уточнил, сколько членов экстремистской группировки вышли из города и кто именно, но подчеркнул, что это отступление было организованным. Террористы, отметил Дэвис, покидают сирийский город по единственной свободной дороге на юго-востоке Ракки, которая ведет к Дейр-эз-Зору. Другие пути, в частности, на севере города, находятся под контролем поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG)».

Но тут надо задать резонный вопрос: без чего был бы невозможен этот успех (если, к слову говоря, он реален, а не питается лишь идеалистическим оптимизмом Пентагона)?

Исламисты не могут сконцентрировать все силы на защите своей столицы, прежде всего потому, что с запада идёт активное наступление САА на Пальмиру. Не имея достаточного количество резервов, чтобы оборонять и тот, и этот важный участок, они вынуждены, как говаривал Гитлер, «сокращать линию фронта» — проще говоря, ужимать размеры контролируемой ими территории до удобозащищаемых размеров.

Напомним, что на днях под Пальмирой был достигнут важный тактический успех: «Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения приближаются к стратегическим высотам недалеко от Пальмиры. Сейчас они ведут ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» (ИГ) у горной гряды Ат-Тар в пятнадцати километрах к юго-западу от древнего города. По словам источника, близкого к ополчению «Соколы пустыни», правительственные войска и ополченцы уже выбили террористов с позиций в районе Аль-Куллябия и приближаются к высоте Ат-Тар. «Район Байарат уже полностью под нашим контролем», — подчеркнул собеседник агентства РИА Новости. При этом он особо подчеркнул, что высота Ат-Тар имеет крайне важное стратегическое значение, поскольку именно оттуда боевики ИГ обстреливают дорогу на Пальмиру».

(Кстати, небольшое отступление в сторону: просто оцените стиль сообщений украинских центральных телеканалов о событиях в Сирии – «Российские оккупационные войска при поддержке правительственных войск Сирии ведут наступление против повстанцев «Исламского государства» в районе Пальмиры». «Повстанцы «Исламского государства» — это лютый, лютейший трэш! Как, впрочем, и «российские оккупационные войска»).

Но это, разумеется, ещё не всё. Чтобы помочь союзникам по анти-игиловской коалиции, ВКС России нанесли мощный удар по Ракке, уничтожив множество объектов террористической инфраструктуры: «В оборонном ведомстве уточнили, что объекты запрещенного в России ИГИЛ были атакованы Ту-95МС, перелетевшими над территорией Ирана и Ирака. «Объектами поражения являлись базовые лагеря и центры подготовки боевиков, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГИЛ», — рассказали военные. По данным министерства, все цели были уничтожены».

Вот, собственно, и ответ на вопрос, чья заслуга в бегстве ИГИЛовских командиров – их пункты управления разбиты, тренировочные лагеря уничтожены. И всё это – заслуга наших ВКС.

И, наконец, ещё один важный, но не столь очевидный факт, опять-таки, напрямую связанный с действиями правительственных сил (и, что скрывать, планированием российского Генштаба): отступают боевики в Дэйр-эз-Зор не потому, что там безопасно, а совсем даже напротив – и там им создана серьёзная угроза, на которую они вынуждены отреагировать путём передислокации из Ракки остающихся боеспособных подразделений: «Так, в блокированный город, находящийся в осаде уже третий год, прибыли подкрепления правительственных войск из города Аль-Камышлы. Отмечается, что правительственные войска готовят крупное контрнаступление в провинции, которое позволит переломить ситуацию в пользу официального Дамаска».

Так что боевики теперь мечутся от Пальмиры к Ракке, от Ракки – к Дэйр-эз-Зору, всюду у них «горит» и «бомбит» (простите за каламбур), отовсюду на них сыплются удары. И большинство из них – не курдско-американские, а наши, российско-асадовские. Не будь их, Ракка простояла бы себе еще три года, как стояла до этого.

Нам не жалко – в 1945 году Сталин великодушно спас союзников от наступления немцев в Арденнах, начав своё сокрушительное движение вглубь Германии. Так и сейчас: союзнички буксуют, и лишь оттягивание сил врага на противостояние нашим ударам позволяет им хоть чего-то достигать.