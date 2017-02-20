Дмитрий Песков назвал причины признания паспортов ДНР и ЛНР

Россия пошла на признание паспортов, выданных в Донецкой и Луганской народных республиках, из гуманитарных соображений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песком. Он подчеркнул, что в данном случае эти паспорта являются фактически выданными документами, а не документами официально признанного государства.

"Де-юре это просто выравнивание ситуации, того, что было де-факто. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать и признавать эти фактически выданные проездные документы", — пояснил ТАСС представитель Кремля.

Песков напомнил, что киевские власти устроили блокаду собственных регионов. Сотни тысяч людей лишились возможности обновлять, исправлять, получать и восстанавливать утерянные документы.

"В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ. Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения Минских договоренностей нет", — указал он.

Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в ДНР и ЛНР, 18 февраля. Данное распоряжение действует до политического урегулирования ситуации в этих районах.

В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил, что данное решение является нарушением международного права. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел, что решение Кремля полностью перечеркивает все минские договоренности. Серьезную озабоченность в связи с этим выразили и в США.

Между тем в Донбассе растет число желающих получить документы ДНР и ЛНР. Местные жители надеются, что признание документов улучшит их жизнь.