Эксперты назвали сроки повышения пенсионного возраста

Крайне актуальным вопросом среди россиян является тот, что связан с повышением пенсионного возраста. Вот уже несколько лет этот момент широко обсуждается, но конкретных решений не принимается. Власти и вовсе стараются не забегать слишком далеко вперед.

На сегодняшний день правительство и президент осторожны в своих комментариях по поводу повышения возраста выхода на пенсию. Из свежих заявлений Владимира Путина на сей счет можно выделить то, что власти не хотят повышать пенсионный возраст, но другой альтернативы по сокращению расходов пока не видят. Одновременно с этим чиновники объясняют, что с помощью такой меры можно будет повысить материальное положение действующих пенсионеров.

Путин также отмечал, что если процесс повышения пенсионного возраста будет запущен, то все действия в этом плане будут производиться поступательно. Он заверил население страны в том, что шоковых настроений удастся избежать. Людей подготовят к поэтапному повышению пенсионного возраста.

Что же касается сроков реализации этой масштабной затеи, то ничего конкретного нет. Из прогнозов специалистов следует, что, вероятнее всего, повышать пенсионный возраст власти начнут с 2019 года. После этого в течение нескольких лет будет повышаться планка, при достижении которой человек может рассчитывать на пенсию. В ближайшие месяцы только лишь продолжатся публичные дискуссии на этот счет. Власти пообещали учитывать мнение населения.

Напомним, из нынешнего законодательства России следует, что мужчины имеют право уходить на пенсию в возрасте 60 лет, тогда как у женщин такое право появляется на пять лет раньше.

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