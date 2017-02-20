Глава Хакасии прокомментировал создание особой экономической зоны в Абазе

Глава Хакасии Виктор Зимин прокомментировал решение минэкономразвития России поддержать создание территории опережающего социально-экономического развития в Абазе.





– Это настоящая победа, которая должна очень серьезно повлиять на благополучие абазинцев. Я благодарю свою команду, которая проделала огромную подготовительную работу. Сегодня мы добились успеха, получили решение федерального центра, но уже завтра нам предстоит новый пласт работы, связанный с реализацией всех тех проектов и программ, которые в течение длительного времени защищались в Москве. Нам дали реальную возможность привлечь для решения многих проблем города ресурсы федеральных структур, стать привлекательными для инвесторов, которые за счет размещения на территории Абазы своих производств смогут претендовать на особые условия ведения экономической деятельности. Уверен, абазинцы почувствуют реальные перемены к лучшему уже в самом ближайшем будущем.

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