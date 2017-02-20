Госпогранкомитет Белоруссии отказался признавать паспорта ДНР и ЛНР

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — цитирует «БелТА» Бычковского.
Он отметил, что «при выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь».
Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал распоряжение о признании документов жителей ряда районов Донбасса действительными на территории Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о признании паспортов самопровозглашённых ДНР и ЛНР был продиктован исключительно гуманитарными соображениями.
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