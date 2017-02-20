Госпогранкомитет Белоруссии отказался признавать паспорта ДНР и ЛНР

20.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Госпогранкомитет Белоруссии отказался признавать паспорта ДНР и ЛНР
 
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что въезд в страну по документам ДНР и ЛНР в настоящее время невозможён.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — цитирует «БелТА» Бычковского.

Он отметил, что «при выявлении таких лиц на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь».

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал распоряжение о признании документов жителей ряда районов Донбасса действительными на территории Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о признании паспортов самопровозглашённых ДНР и ЛНР был продиктован исключительно гуманитарными соображениями.

 

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