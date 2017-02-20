Гройсман – очередная сакральная жертва майдана

В центре Киева организовали уютный вольер, куда запускают наиболее скорбящих и не буйных патриотов. Очень эффективная технология. Вчера фейс-контроль не прошли «блокираторы» – Семен Семенченко, Егор Соболев и группа их близких друзей. Почему-то в «вольере достоинства» запрещается устанавливать палатки и жечь шины. А Семен как раз прихватил с собой «элементы редута». Начались стычки, Соболева побили, «комбата» ОУН (структура запрещена в РФ — ред.) Коханивского на асфальт положили. Все закончилось очень хорошо, героев выпустили.

К сожалению, до сих пор нет официальной реакции на «побыття». Промедление смерти подобно. Народ беспокоится. Кто такие «блокираторы»? На чью мельницу они льют воду? Агенты они или патриоты? Все запутанно. Премьер Гройсман волнуется. Пишет в «Фейсбуке» призывы «организовать круглый стол», вынести на панель вопрос: чей уголь лучше – российский или ЮАРовский? Как по мне, так никаких вопросов быть не может: только ЮАР, только апартеид и Мандела! Во-первых, там шахтеры не из Донбасса, а просто черные. То есть не «ватники». Во-вторых… Впрочем, хватит и первого.

Мы с вами правильно предсказали, что «блокирование» станет топ-темой нового волнения в вольере. Так и произошло. А теперь начинается самое интересное, поскольку завтра должна открыться сессия Рады под руководством «логопеда». И майдановские события обязательно найдут свое отражение в шоу под куполом. Поэтому Гройсман волнуется. В моде хэштег #гросюсливают. У каждого майдана должна быть своя сакральная жертва. В нашем случае таким «распятым менеджером» может, точнее, должен стать экс-директор винницкого рынка.

Ничего личного, просто верховный главнокомандующий несет огромные имиджевые и финансовые потери. После закрытия Липецкой фабрики, которая почти три года работала в условиях тяжелейшей и агрессивной блокады, гарант нации стал нехорошо поглядывать в сторону премьера.

Не выполняет человек вал по плану и план по валу. Пора принимать меры. Тем более что по центру Киева бродят агрессивные люди, и есть обоснованное подозрение, что они создают «картинку для кремлевских СМИ».

Замена уже есть: генеральный прокурор Юрий Луценко. Начинается увлекательное действо. Если повезет, оно будет сопровождаться спецэффектами, «звырячымы побыттямы» и палатками в виде «редутов». Ну, все вроде логично: блокировать торговлю с агрессором надо? Надо. Кто против? Гройсман. Не гарант же! Так получилось, что Володя попал в переплет и готовится стать «сакральной жертвой».

Понятное дело, что в самой Раде сейчас тоже идет очень бурный процесс. Новый премьер – новая коалиция под новые должности, в том числе и кресло генерального прокурора. Либо же переформатирование существующего «европейского большинства» под новые потребности. Сегодня важно возглавить блокирование. Это очень модно: блокирование жд-путей, блокирование АП и блокирование Рады. Только так нам удастся победить Гройсмана, заблокировавшего проведение «решительных реформ».

Движ начался. Пострадал не только Соболев, пытавшийся избить воспитанников Деканоидзе и Згуладзе. Под раздачу неожиданно попал Олег Ляшко. Его напарник и однопартиец Андрей Артеменко передал Трампу через «знакомого бизнесмена» план налаживания отношений с РФ. В частности, планировалось отдать Крым России в аренду сроком на 50-100 лет. Следовательно, «радикалы» работают на Кремль, и, понятное дело, они не могут вернуться в парламентское большинство. И тем более сам Ляшко не вправе стать новым спикером (а такие планы активно обсуждались в последние две недели).

Что будет? Я лично ожидаю блокады работы Верховной Рады. В этом сегодня заинтересованы почти все. Особенно Гройсман, которого хотят принести в жертву, чтобы хоть как-то отвлечь население от грядущих веерных отключений. Массу следует развлекать зрелищами, поскольку платежки многих расстраивают.

В ходе блокады должен родиться новый премьер Луценко, возникнуть ситуативное (как минимум) большинство, а затем совершиться решительный рывок. Не важно куда. Не надо меня провоцировать. Вся страна станет обсуждать состав нового коалиционного правительства, замену «топливного» блока Кабмина, просчитывать новые расклады и прогнозировать поведение спикера Парубия во время очередного сеанса у логопеда.

Но все это будет завтра. Сегодня праздник. Точнее, траур. Мне пока трудно определиться, ибо слишком сложную смысловую нагрузку несут эти самые дни. Но паниковать не надо. Хер с ним, с Гройсманом. Он сам виноват, поскольку честный директор винницкого рынка не в состоянии заработать три миллиона евро налом на обвесе покупателей. Да, Володя гений, однако есть сомнения в его способности впаривать косточки под видом вырезки. Он продержался почти десять месяцев, но тут началась блокада и третья годовщина. Понесет ли он уголовную ответственность? Нет, поскольку Гройсман пышается тем, что он украинец. В сложившейся ситуации это смягчающее обстоятельство.

Путин, конечно же, хочет, чтобы блокирование Рады плавно перешло в политический кризис с последующими выборами парламента. Не выйдет. Ляшко уже пообещал исключить предателя Артеменко из своего френд-списка, а ситуация в центре Киева остается контролируемой. Собаки ищут взрывчатку, свечи горят, движение перекрыто. Вечером очень вероятны провокации с установкой «редутов». Но самое главное начнется завтра.