Импортозамещение поменяют на экспорт: Минсельхоз подготовил поправки

Минсельхоз РФ подготовил поправки для государственной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной на 2013-2020 годы, сообщают РИА. Ведомство предлагает переориентировать отрасль с импортозамещения на экспорт аграрной продукции. Кроме того, расходы на реализацию программы планируют сократить в 1,7 раза. Изменения вынесены на публичное обсуждение.

Минсельхоз предлагает скорректировать программу с учетом распределения федерального бюджета и консолидации субсидий. Иначе говоря, предполагаемые программой суммы будут меняться в соответствии с реальными условиями. Всего до 2020 года на программу планируется потратить 586,074 миллиарда рублей. Консолидация субсидий означает, что господдержка теперь будет распределяться не между 54 подпрограммами, существовавшими ранее, а между 7 приоритетными: молочным и мясным скотоводством, производством зерновых, плодоовощной и ягодной продукции, мелиорацией и развитием фермерских хозяйств.

Отметим, ведомство предлагает отказаться от термина «импортозамещение». Вместо него программу развития АПК предлагают переориентировать на «обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием». При этом не оговаривается, отечественного или зарубежного производства.

При этом в числе приоритетных направлений в новом документе появился экспорт агропродукции. Этот проект уже негласно одобрен экспертами, на воплощение его до 2020 году планируется выделить более 7208 миллионов рублей. Эксперты считают, что для начала необходимо оценить экспортный потенциал отраслей.

Добавим, по информации Минсельхоза, объемы отечественного экспорта за 2016 год выросли на 4% по сравнению с 2015 годом и составили в финансовом выражении около 17 миллиардов долларов. Прирост обеспечили увеличившиеся поставки зерна, рыбы и растительного масла. Ожидается, что реализация программы позволит увеличить объемы экспорта до 25 миллиардов долларов к 2020 году.