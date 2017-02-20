Конгрессмен США подтвердил отсутствие доказательств связи Трампа с Россией

Глава специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес подтвердил, что у американских спецслужб нет доказательств связей членов команды Дональда Трампа с Россией.

Таким образом Нуньес прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что разведка США скобы располагает данными о контактах избирательного штаба Трампа с Россией, передает РИА «Новости».«Насколько я знаю, у наших правоохранительных ведомств нет такой информации», - сказал он.

Нуньес также подверг критике действия администрации Барака Обамы и назвал его самого «мелочным» за немедленную высылку из страны 35 российских дипломатов «сразу после Рождества». Однако после того, как на конгрессмена стал давить ведущий, Нуньес спохватился и стал говорить, что на самом деле к России тогда нужно было применить более жесткие меры.

Ранее начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс заявил, что спецслужбы доказали отсутствие связи штаба Трампа с Россией.

Напомним, статья New York Times была опубликована во вторник. В ней утверждалось, что члены избирательной кампании Трампа и его помощники якобы неоднократно контактировали с чиновниками из российской разведки в 2016 году.

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