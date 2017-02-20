Мнимая Забастовка Голливуда: как противники Трампа используют знаменитостей в своей борьбе

20.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Мнимая Забастовка Голливуда: как противники Трампа используют знаменитостей в своей борьбе отключены
Мнимая Мнимая Забастовка Голливуда: как противники Трампа используют знаменитостей в своей борьбе
 
Ряд голливудских актёров поддержал протест против 45-го президента США, присоединившись к группе «Нет фашизму». Организация в своей борьбе против «режима» Дональда Трампа идёт на любые ухищрения, включая распространение фейковых новостей. Так, своим звёздным единомышленникам она приписала намерение устроить забастовку, чтобы добиться отставки республиканца. Ведущая программы «Американский ответ» на RT Лори Харфенист изучила тактику противников Трампа, придя к выводу, что мнимая стачка пошла бы на пользу самому Голливуду.
 

 

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