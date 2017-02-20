Налог на имущество — стоит ли бояться?

В 2017 году жители Хакасии впервые начнут оплачивать налог на дома, квартиры, гаражи и прочие объекты капитального строительства исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а не из инвентаризационной, как было раньше.

В связи с грядущими изменениями многие граждане обеспокоены, что суммы налогов существенно возрастут. О том, как будет начисляться новый налог, от чего он будет зависеть, в совместном интервью рассказали руководитель Управления Росреестра по Республике Хакасия Ольга Анисимова и руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хакасии Светлана Диденко.

— Ольга Михайловна, расскажите, что же такое кадастровая стоимость и откуда она берётся?

— Кадастровая стоимость — это один из параметров, от которого зависит величина уплачиваемого налога на имущество физических лиц. Она устанавливается на основании массовой кадастровой оценки, которая по закону должна проводиться не реже одного раза в пять лет. Порядок проведения кадастровой оценки регулируется федеральным законодательством. Процедура заключается в том, что орган исполнительной власти субъекта (который потом становится заказчиком) принимает решение о проведении кадастровой оценки недвижимости, на конкурсной основе выбирается исполнитель, он проводит все необходимые работы, после чего результаты оценки утверждаются заказчиком и вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Именно эти сведения из реестра используются для начисления налога на недвижимость для того или иного объекта.



— А где жители Хакасии могут узнать кадастровую стоимость своей недвижимости?

— Это можно сделать бесплатно, воспользовавшись сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости online» или «Публичная кадастровая карта» на сайте Росреестра (rosreestr.ru). Достаточно ввести в строке поиска адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер. Кроме этого можно обратиться в офис МФЦ или Кадастровую палату РХ и заказать бесплатную кадастровую справку из Единого госреестра недвижимости, в которой будет указана кадастровая стоимость вашего объекта недвижимости.



— На сумму налога также влияет и налоговая ставка. Светлана Николаевна, скажите, какие ставки приняты в Хакасии на 2017 год?

— На территории каждого муниципального образования устанавливаются свои налоговые ставки. Так, в Абакане налоговая ставка для жилых домов, помещений, гаражей, машиномест, объектов незавершённого строительства и хозяйственных построек, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства, садоводничества, ведения личного подсобного хозяйства и площадь которых не превышает 50 квадратных метров, установлена в размере 0,1%. Для нежилых помещений, административных зданий, торговых центров — в размере 2%. Узнать о налоговых ставках в других муниципальных образованиях Хакасии граждане могут на сайте ФНС России с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

— Какие льготы предусмотрены для населения?

— Налог на имущество физических лиц не будут платить пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной, а также боевых действий и Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Однако здесь есть одно «но»: налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. То есть если пенсионер имеет в собственности две квартиры, то льгота будет предоставлена только на одну квартиру, на вторую налог будет уплачиваться без каких-либо преференций.

При этом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации использование налоговых льгот является правом, а не обязанностью налогоплательщика. То есть налогоплательщик самостоятельно принимает решение использовать налоговую льготу или отказаться от неё.

Основанием для использования налогоплательщиком — физическим лицом льготы является предоставление соответствующего заявления в налоговый орган (вместе с подтверждающими документами). Если в течение календарного года у налогоплательщика возникло право на льготу, льгота применяется с того месяца, когда возникло право на её применение. Если было основание, но льготой не воспользовались, перессчитать налог можно не более чем за три года.

Для учёта льгот при исчислении имущественных налогов за 2016 год мы убедительно просим наших налогоплательщиков (новых льготников) обратиться в налоговый орган до 1 апреля 2017 года — до начала проведения расчётов и направления налоговых уведомлений.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в любую налоговую инспекцию.

— Какие налоговые вычеты предусмотрены по налогу на имущество физических лиц?

— При определении налоговой базы по налогу на имущество физических лиц законодательством предусмотрены налоговые вычеты в отношении всех принадлежащих собственнику объектов недвижимости: по квартире — 20 квадратных метров, по комнате — 10, по жилому дому — 50.

Давайте рассмотрим на примере: допустим, вы владеете квартирой площадью 50 квадратных метров с кадастровой стоимостью 1,5 миллиона рублей. Для начала необходимо узнать стоимость 1 квадратного метра вашего жилья, в данном случае он будет равен 30 000 рублей (1 500 000 : 50= 30 000). Размер налогового вычета составит 600 000 рублей (30 000 руб. х 20 кв.м). Далее умножаем оставшуюся площадь на размер стоимости одного квадратного метра ((50-20) х 30 000 = 900 000). Таким образом, исчисление налога на имущество физических лиц будет проводиться исходя из налоговой базы в 900 000 рублей.

— А если площадь недвижимости составляет меньше площади налогового вычета, собственник будет платить налог?

— Если при применении налоговых вычетов налоговая база по объекту недвижимости примет отрицательное значение, то сумма налога будет принята равной нулю. Собственнику ничего платить не придётся.

— Светлана Николаевна, а правда ли, что для жителей Хакасии предусмотрен ещё и переходный период, во время которого увеличение налоговой нагрузки на население будет происходить не сразу, а поэтапно?

— Да, учитывая, что на территории нашей республики налоговая база по налогу на имущество физических лиц применяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогооблажения с 1 января 2016 года, в течение первых четырёх лет действия нового порядка налог на имущество граждан будет начисляться с учётом понижающих коэффициентов. За 2016 год коэффициент составит 0,2; за 2017 год — 0,4; за 2018 — 0,6 и за 2019 — 0,8. А уже с 2020 года налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости в полной мере, без применения понижающих коэффициентов.

Кстати, легко рассчитать предполагаемую сумму налога к уплате за 2016 год с учётом всех вычетов и коэффициентов любой желающий может, обратившись к электронному сервису официального сайта ФНС России «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости».

Вместе с тем хочу отметить, что понижающий коэффициент не будет учитываться при расчёте налога в отношении административно-деловых, торговых центров и помещений в них.

— Вернёмся к кадастровой стоимости недвижимости как к одной из составляющих будущего налога. А что, если собственник недвижимости не согласен с кадастровой оценкой его имущества? Ольга Михайловна, можно ли как-то повлиять на то, чтобы она была правильной?

— Если собственник не согласен с кадастровой оценкой, то он может подать заявление в комиссию по рассмотрению споров, которая создана при Управлении Росреестра по Хакасии. Оснований для пересмотра кадастровой стоимости всего два. Первое — это установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость. К примеру, ваша квартира на рынке недвижимости оценивается в 3 миллиона рублей, а её кадастровая стоимость установлена в размере 5 миллионов. Такое вполне допустимо, ведь массовая кадастровая оценка не учитывает особенности конкретного объекта недвижимости (год постройки, состояние квартиры, инфраструктуру и т.д.), что, в свою очередь, учитывается при рыночной оценке. В этом случае вы можете обратиться в комиссию при Управлении с заявлением и приложением соответствующих документов: правоустанавливающими документами, заверенными нотариально, отчётом о рыночной стоимости объекта недвижимости и кадастровой справкой, а также и иными документами. И если рыночный отчёт соответствует предъявляемым требованиям, то оценка может быть пересмотрена в комиссии. Однако следует учитывать, что рыночный отчёт готовит независимый оценщик, и это влечёт дополнительные расходы.

Второе основание для оспаривания результата массовой кадастровой оценки — недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости. Например, оценщик завысил площадь вашей квартиры, что повлияло на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости. Или же он рассчитал объект как индивидуальный дом, а это многоквартирный дом. Всё это, естественно, квалифицируется как ошибка, и, собрав необходимые документы, доказывающие недостоверность сведений, вы можете опять же с помощью комиссии при Росреестре пересмотреть результаты кадастровой оценки.

Оспорить результат массовой кадастровой оценки граждане также могут, обратившись в суд. Причём в отличие от юридических лиц, которые в обязательном порядке сначала должны обратиться в комиссию при Росреестре, физические лица могут выбрать — куда им удобнее идти с этим вопросом. Если суд сочтёт требования заявителя правомерными, оценка может быть изменена и исправленные сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

— И когда гражданину начнёт приходить новый налог по итогам уже пересмотренной стоимости?

— Новые сведения будут учитываться при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

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