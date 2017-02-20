«Ночные охотники» Ми-28 и «Аллигаторы» Ка-52 превращают самолеты в дуршлаги

Над заснеженными полями Кубани в боевые порядки выстраивается 55-й вертолетный полк. В краснодарском крае идут тактические учения ударных российских вертолетов. На цель заходит легендарный "Ночной охотник" Ми-28 и выпускает залп неуправляемых ракет.

Отстрелявшихся "охотников" из спаренных пушек поддерживают обновленные Ми-8 АМТШ, прозванные за огневую мощь "терминаторами". Цель — вражеский аэродром, с которого пытаются взлететь два бомбардировщика. Их роль играют уже списанные самолеты.

Через несколько минут вертолетной атаки взлетная полоса уже напоминает вспаханное колхозное поле, а фюзеляжи самолетов — дуршлаг.

Стрельбы идут весь день. С аэродрома один за другим уходят на полигон все боевые машины, составляющие костяк вертолетного полка. "Терминаторов" сменяют Ми-35, а "Ночных охотников" — новейшие "Аллигаторы" (Ка-52). Их снаряжают неуправляемыми авиационными ракетами и артиллерийскими снарядами для автоматической пушки.

"Этот вертолет нового поколения несравним с предыдущими версиями, потому что он намного мощнее. На нем можно выполнять абсолютно все задачи в любую погоду, днем и ночью. Это техника нового уровня. Для летчика это предел мечтаний в плане авиационной техники", — говорят военные.

55-й вертолетный полк — самый оснащенный в России. Здесь больше всего новейших ударных вертолетов. Старший летчик "Ночного охотника" Артем — фанат милевских машин, но считает, что настоящий профессионал должен владеть любой техникой.

"Ночных охотников" собирают по соседству от кубанского аэродрома на Ростовском вертолетном заводе. Если раньше любили говорить, что победы нашей армии куются в цехах оборонных заводов, то про победы российских вертолетчиков можно сказать, что они плетутся из таких тонких нитей, из которых потом получаются лопасти винтокрылых машин. С миру по нитке — выходит вертолет. Стеклонить склеивается в ленты, а ленты, впоследствии наматываются на форму будущей лопасти. Механический паук два дня наматывает для одной лопасти 14-километровую ленту.

Лопастной цех украшает плакат в стилистике развитого социализма, призывающий блюсти качество. Но лучше все-таки современное ОТК — итальянские контрольно-измерительная машина или система "Глобал", которая каждый миллиметр лопасти сверяет специальным рубиновым щупом с математической моделью.

Узнаваемые черты "Ночной охотник" начинает приобретать уже в сборочных цехах. Здесь же кабину пилотов обклеивают керамическими пуленепробиваемыми пластинами, что делает Ми-28 самым защищенным вертолетом в мире.

Стекла в кабине тоже бронированные. Кадры их испытаний в 90-е годы приводили иностранных специалистов в шок. Российские конструкторы проверяли пуленепробиваемость прямо на себе. Разработчики говорили, что на сто процентов уверены в самой надежной защите для экипажа.

Кто-то считает, что сердце вертолета — это ротор, раскручивающий лопасти, кто-то — двигатель, а кто-то — металлический сосуд, наполненный — раскроем военную тайну, — обычной русской водкой. Оказывается, без традиционного русского напитка добиться удачной атаки было невозможно. От ракетных выхлопов просто глох вертолетный двигатель.

"Уникальность Ми-28 — в том, что у него есть специальные форсунки. Через них при выполнении пусков ракет происходит впрыск спиртоводной смеси, которая предотвращает помпаж двигателя", — рассказал Александр Черняев, начальник цеха окончательной сборки ПАО "Роствертол" холдинга "Вертолеты России".

За несколько месяцев применения в Сирии управляемых ракет "Атака" некоторые экипажи научились загонять их даже в подземные тоннели боевиков. Теперь террористы, только услышав звук российского вертолета, предпочитают уже не надеяться на Аллаха, а бегут подальше от своих джихад-мобилей.