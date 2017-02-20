Отставал ли Советский Союз от всего мира?

Один 30-летний евровыпускник потряс заявлением, что через железный занавес к нам не проник бы Интернет. А своего бы не было, потому что мы были аграрной страной и умели только свёклу сажать в землю и людей — в тюрьмы. Отсталые, тупые, развращённые…

Один 30-летний потряс заявлением, что через железный занавес к нам не проник бы Интернет. А своего бы не было, потому что мы были аграрной страной и умели только свёклу сажать в землю и людей — в тюрьмы. Отсталые, тупые, развращённые…

Серые трущобы – верх градостроительного искусства, телефон с диском вместо мобилок, черно-белый телевизор с новогодними передачами для голубых, общественные бани и прочий ужас. Отсмеявшись, спрашиваю, когда появился интернет. В 1995 году. Это у нас, а в мире? Там он всегда был.

От «всегда был» стало не до смеха. Молодой человек с двумя высшими образованиями, второе получено на английском языке в Европе, говорит «всегда был» не про кислород или океан, а про Интернет. Действующий представитель какой-то там корпорации показал, что основы его прочных убеждений образовались без участия разума. Уточню, что у нас ФИАН РАН стал пользоваться интернетом с 1988 года, в 1990 Релком предложил электронную почту. С 1993 года Интернет был доступен кому угодно. А в мире Интернет существует с 1 января 1983 года. Так что припозднились мы на 5 лет всего-то. Но наши академические сети и на 5 лет не отставали.

«Проект АИСТ (Автоматические Информационные Станции) был инициирован Андреем Петровичем Ершовым в Вычислительном центре Сибирского отделения в 1966 году, приобрел государственный статус и выполнялся несколькими организациями до начала 80-х годов под общим руководством Андрея Петровича», «конечной задачей исследований по этой теме является разработка теории и методики конструирования автоматических информационных станций (АИСТов) – крупных и средних вычислительных комплексов, соединенных каналами связи с большим количеством источников и потребителей информации и осуществляющих непрерывную и совместную обработку этой информации …».

Проект позиционировался в государственном масштабе как потенциальный элемент технологии Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ).

ЕГСВЦ в дальнейшем перерос в ОГАС (Объединенную государственную автоматизированную систему). И не было никакой необходимости подключать нашу сеть к иноземной и пропускать все наши сообщения через их шпионские центры, как это было сделано в 90-х. В чем мы действительно отставали, так это в развращенности. «Голубой огонёк» был просто голубым, это цвет такой, как у огня газовой горелки. Огонёк цвета неба интереснее, чем привычный желтый огонь свечи. Когда в 1962 году заказали музыкально-развлекательную передачу, уже существовал наш телевизор «Рекорд». Он выпускался с 1956 года радиозаводами в городах Александров и Воронеж и работал в первых 5-ти каналах, принимал программы радиостанций, был закрыт ящиком, отделанным под ценные породы дерева, имел размеры 485х425х525 мм, размер экрана 51 см по диагонали, вес 24,5 кг. Телевизор в обязательном порядке регистрировался, за пользование им вносилась абонентская плата (60 рублей за полгода до денежной реформы 1961 года). Телевизор был, конечно же, черно-белый, но у александровских аппаратов экран светился хорошо различимым голубым светом. Телевизор ставили у окна, чтобы экран не бликовал днём, и когда телевизор смотрели в ночной темноте, с улицы ясно видели, в какой из квартир загорелся голубой огонёк телевизора. Александровские телики быстро расходились по стране.

С 1952 по 1962 год Александровский радиозавод «Рекорд» выпустил около двух с половиной миллионов телевизоров марки «КВН-49», на котором появилась надпись «Рекорд». В 1956 году такой телевизор на международной выставке в Брюсселе получил «Большую золотую медаль» и стал пользоваться сумасшедшим спросом. Люди перед Новым годом ходили по городу и пересчитывали, на сколько больше стало голубых огоньков в сравнении с годом предыдущим. К моменту появления передачи «Голубой огонёк» каждый пятый телевизор в стране имел отношение к этому названию. Так что к нынешним смыслам слов «голубой» и «розовый» это не имеет никакого отношения. Если говорить о телевидении в целом, то первая катодно-лучевая трубка была сделана в 1895 г. в Карлсруэ, и изобретатель «трубки Брауна», то есть кинескопа, Карл Фердинанд Браун считал свою идею бесперспективной. В 1907 году профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг подал заявку на изобретение «Способ электрической передачи изображений на расстояния», доказав возможность применения катодно-лучевой трубки для создания видимого изображения. 9 мая 1911 года он продемонстрировал передачу простых геометрических фигур. В 1908 году армянский изобретатель Ованес Адамян запатентовал двухцветный аппарат для передачи сигналов, а в 1925 году он получил патент на трёхцветную электромеханическую систему телевидения. 1928 год – это «телефот» Грабовского и Белянского из Ташкента. Настоящий прорыв произвёл ученик Б. Розинга В. К. Зворыкин, эмигрировавший после революции в Америку, в 1923 году он подал заявку на телевидение, основанное полностью на электронном принципе, а в 1931 году создал первую в мире передающую электронную трубку с мозаичным фотокатодом (основано на питерских экспериментах 1911 года).

Эта трубка называлась «иконоскопом». В основе работы иконоскопа лежат явления внешнего фотоэффекта и накопление зарядов. С подачей заявления на патент его на полтора месяца опередил советский изобретатель Катаев Семён Исидорович, впоследствии доктор технических наук и профессор. Эмигранты в прессе называли новый прибор «радiоглядитель». А потом была война, во время которой нас бомбили, а США наращивали огромнейшие производственные мощности. Прекратились оборонные заказы – занялись телефикацией страны, и к 1951 году в США было 10 миллионов телевизоров. С 1953 года началось цветное телевещание. Цветные телики стоили по тысяче долларов (половина автомобиля), во столько же обходилось годовое обслуживание, но американцы за время войны не утратили покупательскую способность и могли себе это позволить. В СССР первая широковещательная телепередача состоялась 7 ноября 1967 года, то есть налицо наше реальное серьезное отставание. Да, мы отстали. Опережение – война – отставание. Те, кто злорадствуют по этому поводу, не заслуживают уважения. А злорадствуют именно те, которые претендуют на особое уважение из-за своих европейских и американских образований и усвоения соответствующих ценностей. И чем больше и чаще претендуют, тем заметнее высказывания типа «Интернет был всегда». Не берусь утверждать, что у нас ни один школьник с неполным средним такое не ляпнул бы, если бы мы сохранили образование с качеством 50-70-х годов. Кто-нибудь непременно сглупил бы разок-другой, но унижающие нашу страну глупят постоянно и массово. Не является ли сам факт такой критики признаком IQ в диапазоне от 65 до 85?