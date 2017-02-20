Правительство Германии потребовало от Киева прекратить блокаду Донбасса

20.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Правительство Германии потребовало от Киева прекратить блокаду Донбасса отключены

Официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт прокомментировал ситуацию вокруг украинской блокады Донбасса.

Правительство Германии потребовало от Киева прекратить блокаду Донбасса

Как пояснил Зайберт, «мы обращаемся с призывом к тем силам на Украине, которые блокируют важные маршруты железнодорожного сообщения с Донбассом. Эта блокада должна быть незамедлительно прекращена», сообщает ТАСС. По мнению Зайберта, блокада железнодорожного и автомобильного сообщения с Донбассом наносит непоправимый вред не только урегулированию вооруженного конфликта, но и всей энергетике Украины, которая лишена поставок угля, что в итоге способствует ухудшению энергоснабжения. Зайберт считает, что «никто не может быть действительно заинтересован» в транспортной блокаде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил Указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов, выданных в ЛНР и ДНР. Песков пояснил, что в ситуации, когда Донбасс обстреливается и подвергается экономической блокаде со стороны Украины, «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ. Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей, и нет здесь никакого повода для обострения ситуации». Как подчеркнул Песков, «люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы, фактически им выдаются документы в этом регионе; эти фактические документы будут приниматься здесь».

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