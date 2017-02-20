Правительство Германии потребовало от Киева прекратить блокаду Донбасса

Официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт прокомментировал ситуацию вокруг украинской блокады Донбасса.

Как пояснил Зайберт, «мы обращаемся с призывом к тем силам на Украине, которые блокируют важные маршруты железнодорожного сообщения с Донбассом. Эта блокада должна быть незамедлительно прекращена», сообщает ТАСС. По мнению Зайберта, блокада железнодорожного и автомобильного сообщения с Донбассом наносит непоправимый вред не только урегулированию вооруженного конфликта, но и всей энергетике Украины, которая лишена поставок угля, что в итоге способствует ухудшению энергоснабжения. Зайберт считает, что «никто не может быть действительно заинтересован» в транспортной блокаде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил Указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов, выданных в ЛНР и ДНР. Песков пояснил, что в ситуации, когда Донбасс обстреливается и подвергается экономической блокаде со стороны Украины, «исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ. Никакого нарушения международного права здесь нет, никакого нарушения минских договоренностей, и нет здесь никакого повода для обострения ситуации». Как подчеркнул Песков, «люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы, фактически им выдаются документы в этом регионе; эти фактические документы будут приниматься здесь».