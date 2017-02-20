Работа мечты

17 февраля активные юноши и девушки Хакасии отметили День российских студенческих отрядов (РСО).

В Абакане, в драмтеатре, собрались не только бойцы, успевшие потрудиться в Хакасии и за её пределами, но и те, кто, возможно, присоединится к ним. Эрсэошники (так именуют себя бойцы студотрядов) поделились со сверстниками своими впечатлениями о работе в строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном сервисе, а также в сфере организации детского отдыха.

— Наши ребята трудились и на строительстве космодрома «Восточный», и на возведении значимых для республики объектов — музейно-культурного комплекса и перинатального центра, — рассказывает руководитель молодёжной программы главы республики «Альфа» Мария Шестакова. — Для молодых людей студотряды — это не только возможность подзаработать летом, но и проявить себя. Во время учебного года они участвуют в различных слётах, форумах, творческих конкурсах, спартакиадах. Например, в прошлом году 15 наших студентов побывали на всероссийском слёте РСО в Новосибирске. В Хакасии молодёжное движение набирает обороты. Нынче мы планируем устроить конкурсы на лучших командира и комиссара отряда. Сегодня же даём старт очередному набору во все студенческие отряды республики. В этом направлении с нами активно сотрудничают местные высшие и средние специальные учебные заведения.

Зазывают в отряды и сами бойцы. Второкурсник Хакасского госуниверситета, командир студенческого строительного отряда «Грачи» Владимир Широглазов признаётся: отработав летний сезон на строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области, даже подумал сменить специальность (сейчас он учится в институте информационных технологий и инженерного образования).

— Два месяца мы прокладывали трубы, помогали возводить здания на территории космодрома, а по вечерам общались со студентами из других регионов страны, — рассказывает Владимир. — До сих пор поддерживаю связь с ребятами из Томска и Красноярска. Чтобы вступить в стройотряд, не обязательно учиться по профессии. В моей команде студенты — строитель, электрик, бухгалтеры, товароведы, программисты. Общее у нас одно — желание строить будущее страны. В этом году мы будем подавать заявки сразу на несколько строек. Хотим попасть на возведение объектов атомной отрасли или строительство сооружений к Универсиаде в Красноярске.

На «бойцовке» Широглазова красуются медали и значки за хорошие показатели в работе, за участие в форумах и слётах. А ещё капитан «Грачей», как человек, увлекающийся футболом и карате, защищает спортивную честь своего стройотряда. А за самодеятельность отвечают его соратники.

Бойцы трудятся не только на стройках. Комиссар сельскохозяйственного студ-отряда «Косари» Владимир Киселёв рассказал ребятам, желающим пополнить ряды РСО, как они три месяца лета трудились в Крыму во фруктовой компании. Да так, что и нам захотелось отправиться к тёплому Черноморскому побережью, надеть соломенную шляпу, взять в руки корзину и собирать спелый ароматный урожай.

— Море нас встретило пасмурно, но впечатление это не испортило, — бодро поведал корреспондентам «Хакасии» Владимир из «Косарей». — Везде до сих пор говорят: «Крым наш!», местные — открытые и радушные, а какие сады!.. Бескрайние ряды яблонь, груш, персиков. В начале лета мы собирали черешню и клубнику. Лакомились и сами: очень вкусно. А ещё нас угостили первым урожаем арбузов. Пока их массово не выращивают. Мои надежды провести это лето так, чтобы оно запомнилось на всю жизнь, оправдались.

Воодушевлённые рассказами бойцов, спевкой под гитару и танцевальными номерами, студенты потянулись к столу регистрации — записываться в отряды. Одна из них — учащаяся медколледжа Марина Шаповал. Она осваивает профессию фельдшера, но мечтает работать с детьми. Потому намерена вступить в педагогический отряд, чтобы отправиться летом вожатой в лагерь либо поработать экскурсоводом. Водить школьников в походы — ещё одна мечта Марины. А студотряд — хороший шанс её осуществить.

Пока в молодёжном движении 150 студентов Хакасии, но организаторы слёта, приуроченного к празднованию Дня РСО, уверены: к лету их ряды значительно пополнятся.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







