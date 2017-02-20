Разговор Гиркина и Яроша – закономерный фейк. Александр Роджерс

И кстати, возможно стоит освежить обмен любезностями между паном беглокомандующим и паном Ярошем, который произошёл в ноябре 2016 года.

И в свете этого становится уже практически безразлично, Ярошу он это говорил, или просто нёс аналогичную ахинею в публичное пространство.

Да очень просто: если сравнить то, что написано в стенограмме фейкового разговора с тем, что обычно несёт унылый беглокомандующий, то становится очевидным, что нет никакой разницы. Любую фразу из фейковой стенограммы пан Гиркин уже произносил или писал, и неоднократно. Смысл идентичен.

Причём не только простые обыватели, но и опытные журналисты, и даже многие из тех, кто лично знаком с паном беглокомандующим. Почему же так произошло?

Вот пан беглокомандующий уважает матёрого укронациста:

И алаверды от пана Яроша:

То есть повод для большой дружбы был.

Но мы договорились считать разговор по скайпу Гиркина и Яроша фейк. Поэтому хорошо — пусть будет фейком.

Но в фейке звучит всё то же, что обычно звучит в текстах и выступлениях беглокомандующего: всё плохо, мы все умрём, Россия деградирует и разваливается, Путин ведёт страну в пропасть, Кремль предал русский народ, Донбасс сливают, в Сирии поражение и так далее и тому подобное.

В связи с этим у меня возникает очень простой, но важный вопрос: почему высказывания пана Гиркина постоянно, с завидной регулярностью, используют украинские СМИ в своей пропаганде? Постоянно радостно цитируют с комментариями «Ага, вот смотрите!».

Найдите хоть одно аналогичное цитирование в пользу пропаганды режима Порошенко высказываний Роджерса, Ищенко и др. Не нашли? Правильно, потому что их нет. И быть не может. Более того, все нацистские СМИ и все обслуживающие режим Порошенко «политологи», «эксперты» и «идеологи» старательно делают вид, что нас попросту не существует. Почему так?

Потому что единственный, единичный и эмоциональный, публичный всплеск моего недовольства российским руководством был по поводу того, что отпустили нацистскую преступницу и убийцу Савченко. А это киевский режим никак не может использовать в свою пользу.

Да и весь антифашистский, советский и русофильский дискурс, который я нарабатываю, полностью, до последней запятой, противостоит киевским нацистам и стоящим за ними глобалистам-вармонгерам.

А антисоветчик всегда оказывается русофобом. Железобетонно.

Как бы он не прикидывался патриотом «иной, альтернативной России», но его иная, фэнтезийная Россия находится в шкафу за дверями Нарнии, а реальную Россию, со всеми её достоинствами и недостатками, он ненавидит.

Хотите возразить? Прекрасно! Тогда ответьте мне:

1. Почему так много народу поверило этому фейку про беглокомандующего?

2. Почему беглокомандующего регулярно цитируют СМИ режима Порошенко?

3. Почему эти же СМИ никогда не цитируют Ищенко, меня и многих других?

Выводы, как говорится, на лице.