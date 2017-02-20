Российский вездеход-амфибия «Викинг» превзошёл всех западных конкурентов

Вездеход-амфибия «Викинг» компании-производителя «Атон Импульс» — машина, которая впечатляет не только техническими характеристиками, но и внешним видом. Так как главная функция машин такого типа – способность двигаться по сложной пересеченной местности и доставлять пассажиров в заданную точку, то зачастую производители подобной техники не слишком заботятся о внешнем виде вездехода.

Поэтому «Викинг» на фоне своих собратьев выделяется сразу. Дизайн кузова очень продуманный стильный и современный, при этом мощные колеса отлично его дополняют. На такой машине приятно будет ездить не только по лесам и болотам, но и по обычному шоссе. Такая возможность, кстати, есть, так как этот вездеход имеет разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Несмотря на то, что с виду «Викинг» напоминает обычный джип, по мощности и уровню проходимости его вполне можно сравнить с гусеничным вездеходом. Он легко преодолевает сложные участки местности, снега, болота, горы и, конечно, воду, ведь это не просто вездеход, а вездеход-амфибия. Хорошо плавает автомобиль за счет специально установленной оригинальной герметичной рамы-лодки. При этом благодаря особенностям двигателя, в воде машина может двигаться со скоростью 12 км/час, с легкостью преодолевая подводные преграды и течения.

«Викинг» выпускается в двух модификациях с дизельным двигателем мощностью 110 л.с. либо 136-163 л.с. При этом на суше машина способна развивать скорость до 80 км/час. При хорошей маневренности – радиус поворота составляет 8,6 метров – вездеход обладает высоким уровнем устойчивости благодаря смещенному к низу центру тяжести. Это еще один фактор, который обеспечивает надежность внедорожника.

Хорошую проходимость машине обеспечивают большие шины сверхнизкого давления, которые, к тому же, оказывают слабое воздействие на почву, а значит, меньшее вредное воздействие на окружающую среду. Так как машина создавалась для использования в экстремальных условиях, она легко выдерживает как высокую жару, так и крайне низкие температуры.

Салон вездехода тоже продуман и сделан очень комфортным для водителя и пассажиров. В передней части машины установлено только одно кресло – для водителя. Это немного непривычно, зато дает хороший панорамный вид водителю. Кроме того, это обеспечивает хороший доступ к удобной панели приборов. Для пассажиров предусмотрено несколько кресел в середине салона, а задняя часть кузова отведена для перевозки различных грузов, которые можно взять с собой в поездку.

Стоит отметить, что вездеход-амфибия «Викинг» уникален еще и тем, что это единственный в мире внедорожник-амфибия, получивший сертификат соответствия требованиям ЕЭК ООН, что лишний раз говорит о высоком качестве и надежности российского внедорожника. Во время недавних международных испытаний он оставил всех западных конкурентов позади, доказав непревзойденную проходимость.Российский «Викинг» был протестирован на форуме «Армия-2016» наравне с внедорожниками марки Jeep, Ford, Hummer и УАЗ. Отечественный вездеход-амфибия показал наилучшие результаты, преодолев все препятствия, включая глубокий брод. Благодаря свойствам амфибии и всей необходимой сертификации, позволяющей использовать автомобиль на дорогах общего пользования, «Викинг» стал лучшим офф-роуд проектом мероприятия.